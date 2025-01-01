Молодая пара, Лена и Сергей Саврасовы, живут в коммунальной квартире и мечтают о собственном жилье. Когда у них появляется шанс купить квартиру в новостройке, они спешат им воспользоваться и берут ипотеку. На протяжении двух лет Саврасовы честно выплачивают деньги, отказывая себе в каждой мелочи. И вот, когда цель была уже близка, герои узнают, что остались без жилья и средств – застройщик кинул их самым нахальным образом. Однако Лена и Сергей не собираются сдаваться просто так. В надежде вернуть свои деньги они похищают супругу владельца строительной компании…