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Постер фильма Московская пленница
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Московская пленница

Московская пленница 18+
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О фильме

Молодая пара, Лена и Сергей Саврасовы, живут в коммунальной квартире и мечтают о собственном жилье. Когда у них появляется шанс купить квартиру в новостройке, они спешат им воспользоваться и берут ипотеку. На протяжении двух лет Саврасовы честно выплачивают деньги, отказывая себе в каждой мелочи. И вот, когда цель была уже близка, герои узнают, что остались без жилья и средств – застройщик кинул их самым нахальным образом. Однако Лена и Сергей не собираются сдаваться просто так. В надежде вернуть свои деньги они похищают супругу владельца строительной компании…

  • Съемки фильма проходили в Москве. Особняк, в котором живет владелец компании, создатели арендовали на Рублевке, а коммунальную квартиру сняли в нежилом доме на Новослободской. 
  • Режиссером «Московской пленницы» стала Наталья Хлопецкая. Среди других ее работ – фильмы «Доктор Андерсен» (2000), «Тётя Клава фон Геттен» (2009), «Полицейский роман» (2019).  
  • Хозяйку коммунальной квартиры сыграла актриса Ирина Гришина. Именно она в 1979 году озвучивала Сыроежкина в музыкальном фильме «Приключения Электроника». 
  • Евгения Розанова (Лена Саврасова) снималась в других проектах Натальи Хлопецкой – сериалах «Так не бывает» (2015), «Невеста из Москвы» (2016), «Этим пыльным летом» (2018).

Лена и Сережа Саврасовы на пороге новой жизни – через несколько часов они получат ключи от квартиры в новом доме. В эту квартиру вложены все их сбережения. Чтобы выплатить финальный взнос по ипотеке, молодые два года отказывали себе во всем, ютились в комнате в коммуналке, питались лапшой из пачек. И вот, когда до мечты остается один шаг, жизнь бросает Саврасовым такой вызов, который они вряд ли смогут принять...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2017
Производство Mars Media
Другие названия
Moskovskaya plennitsa, La prisionera
Режиссер
Наталья Хлопецкая
В ролях
Екатерина Соломатина
Екатерина Соломатина
Евгения Розанова
Евгения Розанова
Николай Быстров
Николай Быстров
Антон Батырев
Антон Батырев
Ирина Баринова
Ирина Баринова
Все актеры и съемочная группа
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