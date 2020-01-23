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Оскар и Лилли
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Oskar et Lily (Ein bisschen bleiben wir noch)

Оскар и Лилли, 2020

2020 / Австрия
6.7 Оцените
14 голосов
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О фильме

Мелодрама о детях на чужбине – пронзительная и поэтичная. Оскар и Лилли — брат и сестра; при рождении они получили совсем другие имена, но в Австрии, куда шесть лет назад сбежала из Чечни их семья, лучше не выделяться. Эмиграционные правила безжалостны — отца депортировали в прошлом году, и вестей от него с тех пор нет. Та же участь ждала бы и Оскара с Лилли, если бы не роковой шаг их матери — попытка самоубийства. Детей оставляют в Австрии, но разлучают, отдав в разные приемные семьи... Второй игровой фильм австрийского продюсера и документалиста Араша Т. Рияхи (на фестивале «Новое кино Австрии» в 2018 году была показана комедия его брата Армана «Сойди за своего») невозможно смотреть с «холодным носом» и холодным сердцем. Рискованный сюжет: так легко сорваться в манипуляцию чувствами и вызвать у зрителя отторжение (как говорил Гамлет, «объявите меня каким угодно инструментом — вы можете расстроить меня, но играть на мне нельзя»). Однако Рияхи рассказывает душераздирающую историю своих героев-изгнанников с замечательным режиссерским достоинством; не утрируя; по-честному. И без депрессивных мотивов — кажется, он, как и маленький Оскар-Орцу, верит в то, что, если долго стоять с открытым ртом, все тревоги улетят в небо, а солнечные смайлики поджидают на каждом шагу. Надо лишь приглядеться.

6.7 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 14 июня 2020
Премьера в мире 23 января 2020
Возраст 16+
Режиссер
Араш Т. Рияхи
В ролях
Инес Валльнер
Виктор Крюгер
Роза Цант
Леопольд Паллуа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Оскар и Лилли 2 постера
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