Оскар и Лилли, 2020

Мелодрама о детях на чужбине – пронзительная и поэтичная. Оскар и Лилли — брат и сестра; при рождении они получили совсем другие имена, но в Австрии, куда шесть лет назад сбежала из Чечни их семья, лучше не выделяться. Эмиграционные правила безжалостны — отца депортировали в прошлом году, и вестей от него с тех пор нет. Та же участь ждала бы и Оскара с Лилли, если бы не роковой шаг их матери — попытка самоубийства. Детей оставляют в Австрии, но разлучают, отдав в разные приемные семьи... Второй игровой фильм австрийского продюсера и документалиста Араша Т. Рияхи (на фестивале «Новое кино Австрии» в 2018 году была показана комедия его брата Армана «Сойди за своего») невозможно смотреть с «холодным носом» и холодным сердцем. Рискованный сюжет: так легко сорваться в манипуляцию чувствами и вызвать у зрителя отторжение (как говорил Гамлет, «объявите меня каким угодно инструментом — вы можете расстроить меня, но играть на мне нельзя»). Однако Рияхи рассказывает душераздирающую историю своих героев-изгнанников с замечательным режиссерским достоинством; не утрируя; по-честному. И без депрессивных мотивов — кажется, он, как и маленький Оскар-Орцу, верит в то, что, если долго стоять с открытым ртом, все тревоги улетят в небо, а солнечные смайлики поджидают на каждом шагу. Надо лишь приглядеться.