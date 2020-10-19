Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения
– Пороро и его друзья-зверята живут в заснеженной, глухой деревушке, о которой никто и не слышал, но с ними все равно постоянно происходят удивительные, а порой и невероятные вещи. Какие бы сложности и опасные приключения ни поджидали Пороро, ему на помощь всегда приходят его товарищи – лисенок Эдди, динозаврик Кронг, медвежонок Поби, бобренок Лупи. Здесь все просто: можно преодолеть любые преграды, особенно когда рядом – твои верные друзья. В новой серии приключений Пороро и его друзьям предстоит познакомиться с загадочными снежинками и спасти Новый год.
