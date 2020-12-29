«Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения»: Рецензия Киноафиши

Пороро – маленький пингвинёнок, он живёт в далёкой заснеженной деревне со своими друзьями. Его верные товарищи: лисёнок-изобретатель Эдди, Кронг – маленький непоседливый динозаврик (или крокодил?), добряк-фотограф Поби – белый медведь, бобриха-кулинар Лупи и спортивная пингвиниха Петти. Вместе они попадают в самые разные истории, но благодаря дружбе и взаимовыручке всегда остаются целыми и невредимыми.

Пороро и его друзья – большая анимационная франшиза, созданная в Южной Корее, с недавних пор она становится всё популярнее в России. В уходящем году в прокат выходила история приключений друзей про пиратов «Пингвинёнок Пороро: Пираты острова сокровищ», теперь же в кинотеатрах серия новогодних приключений – вторая из сделанных полнометражек про зверят, в Корее вышедшая задолго до «пиратской» серии. В этой картине герои сталкиваются со снежными феями, которые производят снег в этом волшебном мире.

Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения

Пороро – подходящий герой для самых маленьких зрителей. Его приключения занимательны, но не особо опасны, герои милы и добродушны, юмор прост и по большей части визуально оформлен. Яркий и приятный глазу мир наверняка понравится зрителям младшего возраста: графику в мультфильме не назовёшь передовой, но это приятная картинка в зимних тонах.

Сама история также не поражает сложностью и рассчитана на младший возраст. Одна из фей-снежинок считает, что их магия может но просто делать снег, но и нести больше красоты в этот мир. Вместе с друзьями-зверятами она попробует это доказать. Основная сюжетная линия поддерживается рядом сторонних квестов. Так анимационная картина скорее становится похожа на увеличенную в хронометраже серию анимационного сериала (коего вышло уже более пяти сезонов), впрочем, фильм не назовёшь затянутым.

Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения

Конечно, главное достоинство этого детского мультфильма – герои. Непоседливые, милые, добрые – они подчёркнуто являются детьми, а не взрослыми, поэтому и отношение ко всему у них отчётливо детское: они верят в чудеса, и поэтому эти чудеса с ними случаются. Особого психологизма здесь не нужно, достаточно базовых отличительных черт. Вот Кронг – он очевидно самый маленький, даже не говорит, остальные герои относятся к нему отечески и помогают выйти из нелепых ситуаций, в которые он часто попадает. Или, например, Эдди – обаятельный изобретатель. Кажется, самый взрослый и рассудительный в компании.

Фильм подходит для семейного просмотра, если у вас есть маленькие дети до 10 лет. Это ненапрягающее и доброе зрелище, рассчитанное на этот возраст. Конечно, это обязательное кино к просмотру, если дети уже знакомы с персонажами.