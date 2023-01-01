Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Уличные танцы. Мировой уровень"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения
Кадры из мультфильма «Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения»
Pororo, the Snow Fairy Village Adventure
Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения
2014 / Южная Корея
Смотреть трейлер
6.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Кадры из мультфильма «Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения»
Вся информация о мультфильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Неудержимые 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, триллер
Гран Туризмо
Рецензия
Отзывы
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Великая ирония
Рецензия
Отзывы
2023, Франция / США, комедия, драма, мелодрама, триллер
Дурные деньги
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, комедия, драма
Иван Семенов: Большой поход
Отзывы
2023, Россия, комедия
Школа Магических Зверей: Тайна Подземелья
Отзывы
2022, Германия, приключения, комедия, семейный
После. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2023, США, драма
Судзумэ, закрывающая двери
Рецензия
Отзывы
2022, Япония, аниме , драма
1993
Отзывы
2023, Россия, драма
Related video
У песни «Постой, паровоз» был четвертый куплет: цензоры были в ужасе, услышав строки
Полвека все недоумевают, что за «красавица Икука» из песни в «Трех мушкетерах»: загадка разгадана
Овны постоянно врут на эту тему: истину не знает никто
Одно правило помогло Пахмутовой и Добронравову прожить вместе 67 лет: ничего сложного
Даже малыша грозились отнять: после шоу «Беременна в 16» жизнь участницы из детдома напоминает кошмар
Особенный сын Бледанс сильно изменился: народ поражен (фото)
Тест: вы организованный или спонтанный человек?
Давно порвала связь с отцом: «американская» дочь Агутина и Варум пошла вся в мать
Родила от японца: дочки Кати из «Курьера» поражают всех необычной внешностью
Перед таким мужчиной невозможно было устоять: вот как Ширвиндт выглядел 70 лет назад
Затмила Пугачеву во всем: Киркоров разоткровенничался об избраннице, с которой год вместе
Пьянство, чванство и разврат: что творилось на съемках фильма «Три плюс два»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить