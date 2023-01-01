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Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения
Киноафиша Фильмы Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения, 2014: актеры и роли
Pororo, the Snow Fairy Village Adventure Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения 2014 / Южная Корея
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения, 2014: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Ким Хён-хо Kim Hyeon-ho
В ролях
Ли Сон Хам Ким Хван-джин Ли Ми-джа Lee Mi-ja Хон Со-ён Hong So-yeong Чон Ми-сук Jeong Mi-sook Мун Нам-сук
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