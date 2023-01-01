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Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения
Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения, 2014: актеры и роли
Pororo, the Snow Fairy Village Adventure
Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения
2014 / Южная Корея
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6.2
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения, 2014: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Ким Хён-хо
Kim Hyeon-ho
В ролях
Ли Сон Хам
Ким Хван-джин
Ли Ми-джа
Lee Mi-ja
Хон Со-ён
Hong So-yeong
Чон Ми-сук
Jeong Mi-sook
Мун Нам-сук
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