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6.5
Киноафиша Фильмы Бульвар Шёнефельд
6.5

Бульвар Шёнефельд

, 2014
Schönefeld Boulevard
Германия / драма / 18+
6.5

О фильме

Один из самых знаменитых и безнадежных немецких долгостроев — огромный аэропорт в берлинском предместье Шёнефельд. Так же безнадежно существование живущей там 18-летней Синди. Ее родители в нее совсем не верят, ее единственный друг уезжает служить в Афганистан, молодые люди обходят ее стороной. Однажды, пробравшись на территорию аэропорта, Синди сталкивается с финским инженером Лейфом. Отношения с ним помогают ей сойти с проторенного пути, сделать то, чего от нее никто не ждал.

В ролях

Андреа Мария Хинтермайер
Teacher
Уве Пройсс
Уве Пройсс
Father
Юнг Нго
Park
Julia Jendroßek
Cindy
Рамона Кюнце-Либнов
Mother
Даниэль Штрассер
Даниэль Штрассер
Danny
Оскар фон Шёнфельс
Ronny
Режиссер Силке Эндерс
Сценарист Силке Эндерс
Композитор Bert Wrede
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2014
Премьера в мире 18 сентября 2014
Дата выхода
18 сентября 2014 Германия
Производство Credofilm, Ester.Reglin.Film Produktionsgesellschaft
Другие названия
Schönefeld Boulevard, Бульвар Шёнефельд

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb
Обновлено 21 декабря 2023

Отзывы о фильме

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