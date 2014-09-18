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Один из самых знаменитых и безнадежных немецких долгостроев — огромный аэропорт в берлинском предместье Шёнефельд. Так же безнадежно существование живущей там 18-летней Синди. Ее родители в нее совсем не верят, ее единственный друг уезжает служить в Афганистан, молодые люди обходят ее стороной. Однажды, пробравшись на территорию аэропорта, Синди сталкивается с финским инженером Лейфом. Отношения с ним помогают ей сойти с проторенного пути, сделать то, чего от нее никто не ждал.
|18 сентября 2014
|Германия