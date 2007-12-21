Доктор Гунгру, весьма уважаемый человек и владелец больницы, мечтает женить своего племянника и для этого активно подыскивает ему невесту. Правда, у него есть одно немаловажное условие — девушка непременно должна быть из очень порядочной семьи.

Однако найти такую семью ему никак не удается, он отвергает одно предложение за другим, и его племянник — умный, воспитанный и интеллигентный Раджив, мечта любой девушки, все еще остается холостяком. Неожиданно он встречает прекрасную Санджну, в которую влюбляется с первого взгляда. Санджне тоже нравится Раджив, но обнаруживается одно весьма значимое препятствие на пути влюбленных — брат Санджны Удай Шетти — самый крупный мафиози в городе, и его заветная мечта — выдать свою сестру замуж, и непременно за человека из очень порядочной семьи…