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Постер фильма Добро пожаловать
6.6
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6.6

Добро пожаловать

, 2007
Welcome
Индия / комедия, драма / 18+
Постер фильма Добро пожаловать
6.6

О фильме

Доктор Гунгру, весьма уважаемый человек и владелец больницы, мечтает женить своего племянника и для этого активно подыскивает ему невесту. Правда, у него есть одно немаловажное условие — девушка непременно должна быть из очень порядочной семьи.

Однако найти такую семью ему никак не удается, он отвергает одно предложение за другим, и его племянник — умный, воспитанный и интеллигентный Раджив, мечта любой девушки, все еще остается холостяком. Неожиданно он встречает прекрасную Санджну, в которую влюбляется с первого взгляда. Санджне тоже нравится Раджив, но обнаруживается одно весьма значимое препятствие на пути влюбленных — брат Санджны Удай Шетти — самый крупный мафиози в городе, и его заветная мечта — выдать свою сестру замуж, и непременно за человека из очень порядочной семьи…

В ролях

Акшай Кумар
Акшай Кумар
Rajiv Saini
Анил Капур
Анил Капур
Сагар 'Маджну' Пандей
Фероз Кхан
Ranvir 'RDX' Dhanraj Xaja
Катрина Каиф
Катрина Каиф
Sanjana S. Shetty
Маллика Шерават
Isha
Нана Патекар
Нана Патекар
Uday Shankar Shetty
Пареш Раваль
Dr. Dayal Ghungroo
Суприя Карник
Payal Ghungroo
Санджай Мишра
Pandit Manilal Shastri
Sherveer Vakil
Lucky Xaka
Режиссер Анис Базми
Сценарист Анис Базми, Rajeev Kaul, Praful Parekh
Композитор Саджид-Ваджид, Ваджид Али, Ананд Радж Ананд, Химеш Решаммия
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 21 декабря 2007
Премьера в мире 21 декабря 2007
Дата выхода
21 декабря 2007 Великобритания
21 декабря 2007 Индия
21 декабря 2007 Канада 14A
21 декабря 2007 США
Сборы в мире $31 203 567
Производство A.G. Films, Base Industries Group, Indian Film Company (II)
Другие названия
Welcome, Добро пожаловать, 黑幫女婿, वेलकम, Welcome (Hindi)

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 13 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
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саундтрек фильма Добро пожаловать

Отзывы о фильме

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