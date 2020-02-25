«Проклятый дом 2»: Рецензия Киноафиши

Дон приезжает в пригород подлатать только что купленный дом. В мегаполисе он оставляет как свое прошлое, полное темных дел, распутства и затяжного алкоголизма, так и беременную супругу, которая вот-вот должна переехать вслед за ним, как только ремонт будет закончен. От работы мужчину отвлекает сначала соседка напротив, по совместительству пастор протестантской церкви, желающая познакомиться и просветить соседа. Затем привлекательная блондинка постучится в дверь и зайдет в своих намерениях подозрительно далеко. Дел у Дона, впрочем, немало: из розеток, душа и прочих отверстий стабильно течёт белая жидкость, похожая на семя, посреди стены в гостиной черная дыра, внутри которой скопилась черная жижа, потолок обваливается, по полу то и дело катятся разноцветные шарики, а за спиной время от времени пробегает подозрительная тень. Все бы ничего, но кошмары начнут сниться с завидной регулярностью, блондинка станет нарушать личные границы, а по поводу жилища Дон узнает, что некогда это был публичный дом.

Проклятый дом 2

«Проклятый дом 2», конечно, не является частью какой-либо франшизы и не имеет первой части, хотя многочисленные фильмы про загадочные помещения, в стенах которых скребутся духи и прочая нежить, уже давно в своей однотипности стали складываться в подобие сериала. В оригинале картина называется «Девушка с третьего этажа», и по таким маленьким, скромным инди-хоррорам особенно интересно наблюдать за развитием жанра, поскольку в них отражаются как идейные тенденции, так и общее направление, которого придерживаются в большинстве студийных ужастиков. «Девушка» — это дебют Трэвиса Стивенса, продюсера документального проекта про создание «Дюны» Алехандро Ходоровски и любопытных картин вроде «Глаз звезды». И в какой-то мере это логическое продолжение тех времен, когда в независимом хорроре главенствовала группа энтузиастов, из которой вышли Адам Вингард, Тай Уэст или Дэвид Брукнер. Нарочитая цифровая малобюджетность и подвижная ручная камера сменились размеренным темпоритмом и желанием показать больше образов и деформаций, что десять лет назад старались показать мимолетно или дать на откуп воображению.

Проклятый дом 2

Эта размеренность закрепилась в последних хоррорах A24 и прочих тщетных попытках сделать ужасы на вид чуть умнее за счет глобальной метафоры, что скрывалась за сюжетом, как было с «Оно» Дэвида Роберта Митчелла. И, конечно, «Девушка» выглядит более изобретательной с точки зрения жанра, чем работы Роберта Эггерса или Ари Астера. В ограниченности своих ресурсов Стивенс не заявляет претензий на откровение и не боится пластических эффектов, качественного грима, монтажных приемов — словом, не забывает про природу хоррора. Этот «проклятый дом» тоже метафора — страхов перед серьезными отношениями, отцовством, супружеской верностью. Греховная природа притона, въевшаяся в стены, истекающие жижей и спермой, — вполне яркий образ. Но проблемой становится ритм, по-настоящему ударную сцену Стивенс помещает где-то по истечении первого часа. Действительно впечатляющий эпизод с шариками, перекатывающимися под кожей, появившийся по отношению к структуре сценария так не вовремя, открывает невосполнимую лакуну в сюжете. И уязвимой «Девушка» становится в момент, когда Стивенс заявляет моралистический месседж, умещающийся в одной строчке: каждому по способностям, каждому по заслугам.

Проклятый дом 2

Впрочем, при всех недоработках и нравоучительности «Девушка» в век настоящего кризиса жанра — достаточно любопытная история, чтобы обратить на нее внимание фанатам жанра. Она, вероятно, способна впечатлить несколькими образами и не увлеченных хоррором зрителей, которые окажутся в кинозале. И, как ни парадоксально, приглянуться фанатам рестлинга, поскольку главную роль исполняет знаменитый боец WWE СМ Панк.

Антон Фомочкин