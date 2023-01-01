Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Проклятый дом 2 Проклятый дом 2
Киноафиша Фильмы Проклятый дом 2 Проклятый дом 2, 2019: актеры и роли
Girl on the Third Floor Проклятый дом 2 2019 / США
4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Проклятый дом 2, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Трэвис Стивенс Трэвис Стивенс Travis Stevens
В ролях
СМ Панк СМ Панк C.M. Punk Триесте Келли Данн Триесте Келли Данн Trieste Kelly Dunn Сара Брукс Сара Брукс Sarah Brooks Элисса Даулинг Элисса Даулинг Elissa Dowling Карен Водич Карен Водич Karen Woditsch Трэвис Дельгадо Трэвис Дельгадо Travis Delgado Маршалл Бин Маршалл Бин Marshall Bean Эниш Джетмалани Тони Кэй Tony Kaye
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши