Бакуров, 2017

Фильм о ветеране Великой Отечественной Войны Владимире Алексеевиче Бакурове. Он прошел войну: от Ленинграда до Германии. За подвиги был награжден двумя медалями «За отвагу» и орденом Отечественной войны II степени. Сейчас Владимир Алексеевич живет в далеком поселке в Иркутской области. Ходит за продуктами в магазин, ухаживает за могилой жены, ездит на машине на рыбалку. Иногда садится на поезд и едет в город — к сыну, внуку и правнукам. Но бывают минуты тишины, когда «посидишь - и вспомнишь всех: и живых и мертвых». И чем больше тишины - тем больше воспоминаний.