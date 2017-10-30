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Бакуров
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Бакуров, 2017

2017 / Россия
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О фильме

Фильм о ветеране Великой Отечественной Войны Владимире Алексеевиче Бакурове. Он прошел войну: от Ленинграда до Германии. За подвиги был награжден двумя медалями «За отвагу» и орденом Отечественной войны II степени. Сейчас Владимир Алексеевич живет в далеком поселке в Иркутской области. Ходит за продуктами в магазин, ухаживает за могилой жены, ездит на машине на рыбалку. Иногда садится на поезд и едет в город — к сыну, внуку и правнукам. Но бывают минуты тишины, когда «посидишь - и вспомнишь всех: и живых и мертвых». И чем больше тишины - тем больше воспоминаний.

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Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Режиссер
Юлия Киселева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бакуров 1 постер
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30 октября 2017 18:55
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