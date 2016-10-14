Долгие оправдания, 2016

У популярного писатель Кинугасы недавно погибла в аварии жена. Супргуи прожили вместе много лет, но, в целом, никогда не любили друг друга. Несмотря на этот факт, Кинугаса готов раз за разом изображать безутешного супруга. Однажды он знакомится с семейной парой, очень дружившей с его покойной женой. Точнее, с мужской половиной этой пары, внезапно овдовевшим. В отличии от главного героя вдовец переживает потерю очень тяжело и ведёт себя крайне неадекватно. По непонятным даже для самого себя причинам Кинугаса предлагает тому временно позаботиться о его детях, пока он не будет снова готов взвалить на себя отцовские обязательства.