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(НЕ) Идеальный мужчина (НЕ) Идеальный мужчина
Киноафиша Фильмы (НЕ) Идеальный мужчина Отзывы о фильме «(НЕ) Идеальный мужчина»
(НЕ) Идеальный мужчина 2020 / Россия
6.7 Оцените
148 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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Отзывы о фильме «(НЕ) Идеальный мужчина»

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Наша рецензия

Отечественный зритель давно привык, что в мейнстримных комедиях и на «Муз ТВ» можно увидеть одни  и те же лица. И поэтому, конечно, мы все с замиранием сердца ждали начала кинокарьеры Егора Крида. Если в зарубежном шоу-бизнесе эксперимент в кино — неоднозначный и способный нанести урон репутации при провале шаг (Мэрайя Кери и Бритни Спирс не дадут соврать), то в России это почти обязательный и неотъемлемый элемент карьеры любой эстрадной личности. Причём сыграть нужно не…

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Артём Богомолов 4 января 2020, 17:04
Были на закрытом показе фильма. Что можно сказать : Крид дурачиться на протяжении 2 часов, фильм для гомосексуалов и девушек. Всё.
4 января 2020, 17:04 Ответить
Станислав Курбанов 12 января 2020, 18:19
Оценка
буду смотреть потому-что нравится всё +там есть Егор Крид(Булаткин) и Роман Курцын._. 😐 😀 😀 😀 😇 😐 😐
12 января 2020, 18:19 Ответить
Станислав Курбанов 12 января 2020, 18:23
Оценка
Тем более этот фильм выходит в мой день рождения ну и ещё 10 фильмов\мультфильмов
😏 😏 😏 😏 😁 😁 😁 😁 😉 😉
12 января 2020, 18:23 Ответить
Алёна Бобенко 14 января 2020, 19:54
Добрый вечер! А что 13 уже шел фильм в сити молле?
14 января 2020, 19:54 Ответить
mshkhagapsoeva 15 января 2020, 14:20
Лучший отечественный фильм! 😍💙
15 января 2020, 14:20 Ответить
Елизавета Козлова 16 января 2020, 08:36
Оценка
Бесят такие актеры, как Юля и Рома. Это просто бездарность. У Юли такой мерзкий, писклявый голос, если не её муж, то её никто и не знал бы.
16 января 2020, 08:36 Ответить
chentyruva.natalia 16 января 2020, 16:46
Мелодрама на один раз, не влюбляйтесь в роботов :-)))
16 января 2020, 16:46 Ответить
Алексей Бондарев 16 января 2020, 23:53
Оценка
Скучный фильм. Ходить не стоит. Весь зал просто уснул, а часть даже уходить начали...
16 января 2020, 23:53 Ответить
Анна Дубовец 16 января 2020, 23:54
Оценка
Самый скучный, неинтересный фильм. Просто ужас. ни за что не ходите.
16 января 2020, 23:54 Ответить
Александр Шибанов 17 января 2020, 11:35
Оценка
Полностью соответствует трейлеру. Не разочаровался.
17 января 2020, 11:35 Ответить
guzal18izh 18 января 2020, 11:15
Оценка
Давно не ходила на фильмы нашего кинематографа, тут пошла за компанию, хочу сказать - фильм полный шлак! сюжет отстой, смешные декорации, дебильная игра актёров. От слащавого Крида вообще тошнит, как и от его пассии. Это же надо, снимать такое дно, уму не постижимо, деньги на ветер, не рекомендую.
18 января 2020, 11:15 Ответить
margaritafedorova75 18 января 2020, 14:59
Оценка
Фильм нормальный, но точно не на 12+.
18 января 2020, 14:59 Ответить
Элеонора Белянчикова 18 января 2020, 17:38
Оценка
Отличный фильм! Сопереживателльный) Прекрасная игра актеров Юлии Александрова и Романа Курицына..Смотреть лучше девичьей компанией)
18 января 2020, 17:38 Ответить
k.vildyaykin 18 января 2020, 20:04
Оценка
Очень (не)реальная сказка для девочек всех возрастов от 12 лет до 99лет
18 января 2020, 20:04 Ответить
nafisja7 18 января 2020, 21:34
Оценка
А мне фильм понравился, но концовка странная, как будто будет продолжение...
18 января 2020, 21:34 Ответить
anna051185 18 января 2020, 22:45
Оценка
Лёгкий, позитивный фильм,👍🏼☀️👏🏼 отлично подобран состав актёров и Егор Крид прекрасно сыграл свою роль!👏🏼👍🏼
18 января 2020, 22:45 Ответить
Инквизиция 19 января 2020, 00:27
Оценка
Не понимаю почему люди такие злые. Если что Инквизиция здесь я. По существу. Зал был битком. Не очень люблю Крида. Как и блондинов в принципе. Как поверхностную музыку. Но сыграл неплохо. Впрочем от него много и не требовалось. Что касается Юли - специфическая актриса. Но это ей придает пикантности. В роль она попала. Это ее амплуа. Мне она нравится. Не всем же быть наглыми орущими тетками как я. Что касается сюжета. Тема была раскрыта. Тема актуальная. Я считаю как и автор, что проблемы девушек у них в голове. Хотя да - человечество зажралось и неуклонно деградирует. Женщины слабые как героиня не в состоянии противостоять процессу. Слабые женщины не в тренде. Но они тоже хотят жить и имеют на это право. Мужчины естественно поверхностны, эгоистичны и не видят дальше своего носа. Это реальность, детка. Так что роботы не за горами. Фильм производит легкое приятное впечатление. Сюжет достаточно быстро развивается. С зала все уходили в позитивном приподнятом настроении. Если кому то фильм не понравился смотрите мои слова выше. Все проблемы у человека в голове. Вы были на чем-то заморочены и не готовы воспринимать фильм. На несколько порядков фильм с психологической подоплекой мне лично интереснее, чем тупые однотипные поверхностные рвотно-пошлые америкосовские комедии. Было много в фильме моментов и смешных и трогательный и нетривиальных. Фильм приятно удивил. По 10 балльной системе твердая 7.
19 января 2020, 00:27 Ответить
Инквизиция 19 января 2020, 00:51
Оценка
Кстати Курцин очень даже освежил фильм своей игрой. Не люблю тупых качков. Но Курцин к ним явно не относится. Для бывшего каскадера он отлично обыгрывает не только свои характерные роли но и в более широком смысле виден невостребованный в полной мере потенциал. Как человек вылетивший из спорта из-за травмы могу сказать - Курцин красавчег. Мало для кого шаг вперед стал результатом пенделя под зад. Он только выиграл от смены сферы приложения талантов. Аргентина:Ямайка. 5:0. Наши победят.
19 января 2020, 00:51 Ответить
Инквизиция 19 января 2020, 01:01
Оценка
Слушайте. Я вот что заметила. Злые отзывы пишут мужчины. Боятся, что их заменят роботы и что на фоне молодого Крида в неплохой физической форме ( я не его поклонница, он мне в сыновья годится если что ✌ мой кумир Шатунов) наши мужчины выглядят слабовато...И старовато... Мой неплохо. А вот НАШИ ... Ну вы меня поняли... Короче, пацаны. Я вас понимаю. Но и вы поймите. Зависть - плохое чувство. Работайте над собой. Берите высоту. Ну, потому что ваше хамство значительно утомило. Незаменимых нет. Мои поцелуи всем, кто понял тему.
19 января 2020, 01:01 Ответить
druzhi-olga 19 января 2020, 11:59
Оценка
Фильм понравился, легкая романтическая мелодрама. Смотрели с мужем, ему тоже понравился.Фильм для отдыха, но не 12+. Детям он не интересен точно.
19 января 2020, 11:59 Ответить
Евгения Тарасова 19 января 2020, 12:55
Оценка
Ну так.. на 3,5 звезды потянет..
сюжет слабый
19 января 2020, 12:55 Ответить
Евгения Тарасова 19 января 2020, 13:10
в ответ на сообщение Елизавета Козлова от 16 января 2020, 08:36
Оценка
Зачем тогда ходить на фильмы, актеры которых Вас бесят?))
19 января 2020, 13:10 Ответить
marina25_10 19 января 2020, 23:46
Оценка
А мне фильм ,очень понравился, да может банально , но есть над чем задуматься ,актёры очень жизненно сыграли ,такие ситуации и в жизни бывают. Но у всех мнения разные, и каждый в праве ,делать выбор и давать оценку !))
19 января 2020, 23:46 Ответить
Надежда Семенова 20 января 2020, 07:31
Оценка
Хуже давно не видела . Понравится может только несовершеннолетней фанатке Крида
20 января 2020, 07:31 Ответить
Mikhail Kokin 20 января 2020, 12:15
Оценка
Дебильный фильм!!!
20 января 2020, 12:15 Ответить
Volchkova.vv 20 января 2020, 17:12
Фильм конечно смешной,но концовка вообще не о чем.
20 января 2020, 17:12 Ответить
Татьяна Чащина 20 января 2020, 18:29
Оценка
Мне очень понравился фильм! Советую к просмотру!
20 января 2020, 18:29 Ответить
Denis Andreevich 20 января 2020, 21:34
Оценка
Фильм ни о чем, не тратье свое время
20 января 2020, 21:34 Ответить
alfiya7163 22 января 2020, 18:23
Оценка
Фильм понравился. Очень даже ничего так)
Рекомендую...
Мораль фильма:мужчина и робот остается мужчиной, "отвлекается-переключается" на ДРУГУЮ красотку...все мужчины по своей природе - полигамны.
22 января 2020, 18:23 Ответить
olechka2930 22 января 2020, 20:33
Оценка
Один раз посмотреть можно.
22 января 2020, 20:33 Ответить
liliyaustinova777 23 января 2020, 19:20
Фильм очень скучный. Инфантильный герой, истеричная героиня. Однообразие сюжета на всем протяжении сеанса. Однозначно не стоит тратить на него время.
23 января 2020, 19:20 Ответить
Елизавета Козлова 26 января 2020, 13:09
в ответ на сообщение Евгения Тарасова от 19 января 2020, 13:10
Оценка
Я вообще не поддерживаю русские фильмы, из-за такого состава актеров.
26 января 2020, 13:09 Ответить
Елизавета Козлова 26 января 2020, 13:12
в ответ на сообщение Инквизиция от 19 января 2020, 01:01
Оценка
Ну да конечно из-за этого. А то что фильмы сняты на наши деньги, и эти деньги не возвращаются, и люди вынуждены это смотреть.
26 января 2020, 13:12 Ответить
valet200676 26 января 2020, 21:02
Решила сходить с сыном ему 11 лет. Коллега отнеслась скептически, но решила с нами за компанию пойти. Что могу сказать, две взрослые тётки :) возрастом 30+ пустили слезу было пару моментов. Сын вообще в восторге (не считая сцен с поцелуями). В общем ни один из нас не расстроился что сходил. Коллега Крида не любит, но в кино он ей понравился. Концовка честно не совсем понятна. Но, если сын настоит сходим ещё раз. Ходили 17 числа зал был полон.
26 января 2020, 21:02 Ответить
Алексей Черданцев 27 января 2020, 07:47
Фильм пушка всем рекомендую посмотреть
27 января 2020, 07:47 Ответить
Наталья Картамышева 27 января 2020, 22:54
Оценка
Говнище полнейшее . Шлак.
27 января 2020, 22:54 Ответить
rbaytov 28 января 2020, 16:09
Оценка
Более мерзкого фильма ещё не видел. Только испортил себе настроение. Просто неуважение к людям снимать такое прошу прощения Дерьмо. Актёры ужасные, играть совершенно не умеют. Как это только выпустили. Посмотрите лучше "Холопа" -реально хороший позитивный фильм с хорошими актёрами.
28 января 2020, 16:09 Ответить
Максим Казимирский-Яскевич 2 февраля 2020, 01:51
Фильм мог быть достоин Оскара! Так как в нем с точки зрения психологии заложен глубокий смысл: «Женщина получает/выбирает того мужчину, которого заслуживает». «Астматик выбирает астматика». И для того чтобы исправить ситуацию, нужно исправлять только себя! В данном случае, на смену предателю/ловеласу, пришел идеальный во всех смыслах мужчина-робот, но и из идеального, главная героиня удивительным образом смогла сосздать заново своего «бывшего». В фильме акцент сделан на Егоре Крите, а если бы авторы сконцентрировали внимание на образе главной героини, расскрыли бы все ее болевые(уделили лишние 20 мин. времени ее образу) точки, как это умело делают в Голливуде(или в Москва слезам не верит), то миллионы женщин узали бы в Ней себя! А, Егор в фильме, действительно, отлично справился с ролью «зеркала».
2 февраля 2020, 01:51 Ответить
svytaygora 8 февраля 2020, 23:10
Оценка
Фильм--бомба!!! Чертовски позитивная комедия! Посмотрю с большим удовольствием ещё не раз! Одно напрягало весь фильм--как мужчина должен был сдерживать свои эмоции,но....трудно. Всем рекомендую его посмотреть!
8 февраля 2020, 23:10 Ответить
Людмила Карпова 11 февраля 2020, 00:08
Оценка
Тухлый,скучный фильм. Бренд сняли.
11 февраля 2020, 00:08 Ответить
🌹Ольга Панфёрова 12 февраля 2020, 19:31
Оценка
Фильм просто бомба. Я в восторге. Я не капли не пожалела что сходила. Советую сходить.
12 февраля 2020, 19:31 Ответить
natalia.mstitelnaya 9 марта 2020, 23:32
Оценка
В канун 8 марта посмотрела комедию «Идеальный-не идеальный мужчина. Собственно, речь идет о молодой девушке: красивой, доброй, ответственной, но у которой не складывается личная жизнь… После разрыва с любимым человеком (не все мужчины идеальны!) она решила связать свою жизнь с роботом, который подстраивается под настроение «хозяйки», адаптируется ко всем ее требованиям и даже читает желания по радужке глаз: вот он, идеальный мужчина! Немного из области фантастики, но ведь молодые девушки любят немного помечтать 🙂 И что бы вы думали, по прошествии некоторого времени робот становится похожим по «характеру» на ее бывшего мужа, с которым он даже сдружился… А у девушки, как вы понимаете, все пошло под откос, в точности как с первым мужем. В результате она отключила робота и отправила на запчасти. Мораль истории такова: не важно живой он или электроник, не вини близких в своих неудачах, а ищи проблему в себе, дорогая! Пойми сначала сама для себя, чего ты хочешь в этой жизни, а потом уже требуй от мужика. Вот такой подарок к 8 марта приготовил нам режиссер этого фильма, дорогие женщины 🙂
9 марта 2020, 23:32 Ответить
Елена ! 5 апреля 2020, 19:05
Кино немного разочаровала, получается если мужик гавно то опять виновата женщина! Юленька молодец круто сыграла ,красавица .У Кошкиной и роль досталась такая как она и выглядит .
5 апреля 2020, 19:05 Ответить
Юрий Тихонов 28 февраля 2023, 09:10
Оценка
Многие ругают этот фильм,но мне кажется, актеры органичны в своих ролях.
Мелодрама с элементами комедии и фантастики.
Конец фильма цепляет, заставляет задуматься.
Пожалуй это лучший фильм Марюса Вайсберга.
28 февраля 2023, 09:10 Ответить
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