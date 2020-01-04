Наша рецензия

Отечественный зритель давно привык, что в мейнстримных комедиях и на «Муз ТВ» можно увидеть одни и те же лица. И поэтому, конечно, мы все с замиранием сердца ждали начала кинокарьеры Егора Крида. Если в зарубежном шоу-бизнесе эксперимент в кино — неоднозначный и способный нанести урон репутации при провале шаг (Мэрайя Кери и Бритни Спирс не дадут соврать), то в России это почти обязательный и неотъемлемый элемент карьеры любой эстрадной личности. Причём сыграть нужно не…