«Поездка в Америку 2»: Рецензия Киноафиши

С тех пор, как Аким (Эдди Мерфи), наследник африканского королевства Замунда, убежал в Америку и нашел там себе невесту (Шэри Хидли), прошло тридцать лет. Старый король (Джеймс Эрл Джонс) умирает, Аким восходит на престол, но вот беда: они с королевой родили трех прекрасных дочек. А трон Замунды, по традиции, наследуется только по мужской линии. Тут еще и диктатор соседней страны, генерал Иззи (Уэсли Снайпс), облизывается на земли Замунды. Дело идёт к государственному кризису, и тут выясняется, что сын у Акима всё же есть: тридцать лет назад в Штатах был один вечерок, когда принц перебрал алкоголя, ещё до встречи со своей возлюбленной… Королевский отпрыск (Жермен Фаулер) живёт с мамой (Лесли Джонс), спекулирует билетами на матчи и знать не знает про своё происхождение. Но золотой королевский «Боинг» уже берет курс на Нью-Йорк.

Поездка в Америку 2

На Amazon Prime выходит «Поездка в Америку 2» — сиквел комедии Джона Лэндиса 1988 года. То, что он появляется не на киноэкранах — мера вынужденная: компания Paramount продала Amazon права на премьеру по известным причинам эпидемиологического свойства. Получается, что фильм — одна из первых ласточек нового, постковидного кинематографа, свободного от кинотеатров. Хотя ассоциации возникают скорее с куда более старым феноменом: direct-to-video. Если кто не помнит, не очень перспективные фильмы выходили так, на кассетах и DVD, без кинотеатрального проката.

Со второй «Поездкой в Америку» проблема именно в этом. Оригинал 1988 года критики ругали за то, что он, в сущности, распадается на серию не слишком связанных меж собой комических сценок с участием Эдди Мерфи. И, разумеется, за дело. Хотя фильм всё-таки был в меру забавен. Мерфи и его партнер Арсенио Холл, кажется, старались изо всех сил. Каждый исполнил по четыре роли: появлялись они не только в золоте и львиных шкурах африканской знати, но также перевоплощались и в престарелого парикмахера, и в сумасшедшего пастора, и в глэм-певца, и даже в дрэг-квин. Еще там можно увидеть камео Сэмюэля Л. Джексона — разумеется, в роли грабителя. В общем, не культовое кино, не вершина жанра — просто вполне приятная романтическая комедия.

Поездка в Америку 2

Но вот кому и зачем сейчас понадобилось ее продолжение?.. Ну, кроме самого Эдди Мерфи. Режиссер Крэйг Брюэр возродил карьеру комика два года назад, сняв его в удачном байопике «Меня зовут Долемайт». Но одно дело — вернуть из забвения живого и талантливого актера, и другое — поднять из гроба уютно устроившуюся там картину. А иногда впечатление создается именно такое — слегка отдает вуду и некромантией. Мерфи и Холл, которых, конечно, приятно видеть в хорошей форме… да, играют тех же самых персонажей. Парикмахер, певец, пастор. Иногда буквально с теми же репликами. Гэги, которые сработали тридцать три года назад, сейчас выглядят как-то странно — прости, господи, — немножко «бумерски». Это не говоря о том, что один возраст Христа тому назад наборчик из клише насчёт африканской культуры — мол, там они все дикие, в перьях и шкурах бегают — может, и казался смешным. Сегодня за такие стереотипы белый режиссер может и кэнселинг схлопотать: времена нервные.

С другой стороны, обилие черных звезд отчасти легитимизирует эти шуточки, а заодно и служит приманкой для зрителя. Должно служить. Устало улыбается в маленькой роли Джеймс Эрл Джонс, подмигивает из-за бороды Уэсли Снайпс, даже в пятисекундном камео телеведущего появляется комик Тревор Ноа — в картину удалось созвать огромное количество знаменитостей. Но только ни пыльные шутки, ни звездный кастинг никак не вытягивают сюжет, который… ну, не то чтобы отсутствует, но очевиден даже самому наивному зрителю с самого начала. С другой стороны, этот самый зритель далеко не факт, что видел ту древнюю первую часть. А если видел, вряд ли все эти годы помнил и переживал: что ж там дальше-то было с принцем Акимом? Не «Звездные войны» чай со своей многотысячной фанатской субкультурой.

Поездка в Америку 2

В общем, «Поездка в Америку 2» — загадочное кино в себе и для себя, какое-то затворническое, вполне соответствующее нашей затворнической эпохе. И оно как раз подойдет тем, кто соскучился по старым добрым временам. Когда можно было летать и в Америку, и в Африку, пальмы были большими, а Эдди Мерфи — молодым и смешным.