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Душа Душа
Киноафиша Фильмы Душа Душа, 2020: актеры и роли
Soul Душа 2020 / США
8.7 Оцените
103 голоса Рейтинг IMDb: 8
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Душа, 2020: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Пит Доктер Пит Доктер Pete Docter
Роли озвучивали
Тина Фей Тина Фей Tina Fey Джейми Фокс Джейми Фокс Jamie Foxx Джон Ратценбергер Джон Ратценбергер John Ratzenberger Давид Диггс Давид Диггс Daveed Diggs Филисия Рашад Филисия Рашад Phylicia Rashad
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
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