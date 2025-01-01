Даже Бодров не уцелел в гетто Бруклина: съемки этой сцены в «Брате 2» обернулись неприятностями

Зрители определились с худшим персонажем «Друзей»: «Нудный и скучный эгоист»

«Редиска» — это кто? Пройдите тест по культовым цитатам советского кино, которые нарисовала нейросеть

Бетон, кирпичи и... кино: попробуйте вспомнить 5 советских фильмов по кадрам со стройкой (тест)

Квентин Тарантино назвал этот культовый комедийный сериал своим любимым ситкомом: в России его обожают

В составе Мексика, США и Канада: как в мире «Голодных игр» появился Панем

Съемки «Гарри Поттера» висели на волоске из-за Гермионы: актриса чуть не сбежала в разгар процесса

Без Бориса Бритвы, но с Максом и Гусем: если бы Гай Ричи был русским, он бы точно снял этот сериал

Когда выйдет 2 часть мульта «Кейпоп-охотницы на демонов»: ожидание может растянуться

У диснеевского мультика про «Винни-пуха» жуткая подоплека: связано с животными