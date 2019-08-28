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Я иду искать Я иду искать
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Ready or Not Я иду искать 2019 / США
7.4 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Я иду искать»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Богатый род игроделов живёт по старинным обычаям: огромный фамильный особняк, прислуга, а на свадьбу членов семьи обязательно приглашают всех родственников. Заносчивые Ле Домасы называют себя «доминионом» и придирчиво оценивают новую родню: достойна ли? Младший из Ле Домасов, Алекс (Марк О’Брайэн), собирается жениться на жизнерадостной блондинке Грейс (Самара Уивинг), но его семья не в восторге. Вечером после свадебной церемонии Алекс неожиданно просит девушку сыграть в игру,…

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Юлия Коваль 28 августа 2019, 19:35
Шикарный фильм💪👍
28 августа 2019, 19:35 Ответить
Иван Пащенко 30 августа 2019, 16:51
Оценка
Фильм 🔥 Думаю, что Марго Робби лучше бы смотрелась в главной роли
30 августа 2019, 16:51 Ответить
viktoria1982sasa 30 августа 2019, 22:37
Оценка
Хороший фильм, стоит посмотреть.
30 августа 2019, 22:37 Ответить
Жужа Жужа 30 августа 2019, 23:04
Оценка
Тупой фильм
30 августа 2019, 23:04 Ответить
Наталия Петряшова 31 августа 2019, 12:04
Лично мне не понравился;жаль потраченного времени. Но каждому-свое. Хотя, триллеры обожаю. А вот этот не зашёл. 🤷🏽‍♀️
31 августа 2019, 12:04 Ответить
Екатерина Васильевна 2 сентября 2019, 20:29
Оценка
Фильм прям огонь) Я вот люблю после просмотра фильма выходить на позитиве и не загруженная! Этот фильм будет по душе тем, кто ценит кровавую баню в стиле Фолаут 3 и тонкого американского юморка) вообщем я приятно удивлена просмотром, фильм не сделал мою попу квадратной от сидения на месте 2.5-3 часа и не наскучил) рекомендую!
2 сентября 2019, 20:29 Ответить
Ольга Носова 3 сентября 2019, 20:23
Фильм тупой) если совсем скусно, то можно сходить
3 сентября 2019, 20:23 Ответить
bvv1287 4 сентября 2019, 21:35
Оценка
Фильм что надо! Отменный черный юмор
4 сентября 2019, 21:35 Ответить
anna.antisina 6 сентября 2019, 11:34
Фильм классный!!! Мне по определённым причинам пришлось посмотреть его дважды, он того стоит, и страшный, и смешной. Концовка - огонь!!!
6 сентября 2019, 11:34 Ответить
Кристина Котова 8 сентября 2019, 06:39
Оценка
Прикольная черная комедия! Стоит посмотреть
8 сентября 2019, 06:39 Ответить
rafik.ivanov.85 9 сентября 2019, 21:07
Фильм отцтой ! Просто бездарный !
9 сентября 2019, 21:07 Ответить
Ksenia Ignateva 9 сентября 2019, 21:59
Оценка
Посмеялись от души) черный юмор! Посмотреть можно)
9 сентября 2019, 21:59 Ответить
Евгений Стешенко 12 сентября 2019, 19:59
Оценка
Очень крутой фильм. Концовка удивила. Оценка 9 из 10
12 сентября 2019, 19:59 Ответить
Рома Петров 14 сентября 2019, 01:45
Люди!! Не тратьте деньги на ерунду!!! Я тоже на ролик повелась, купили билет с мужем по 170р и пошли-это хрень какая то, лучше перед просмотром просмотрите пиратскую версию фильма, а только потом идите в кино))) сейчас на экраны выставляют что то не интересные фильмы, мы их окупаем, а снимают плохо, не интересно, нудно.....
14 сентября 2019, 01:45 Ответить
Рома Петров 14 сентября 2019, 01:46
Фильм лажа нудятина!!!!!!!!
14 сентября 2019, 01:46 Ответить
Антон Макаров 17 сентября 2019, 00:02
Оценка
Фильм на разочек
17 сентября 2019, 00:02 Ответить
Andrey Prikazchik 1 декабря 2019, 02:24
Оценка
Лютый трэш на любителя чёрного юмора и прямого издевательства над всеми ужастиками, рекомендуется. Стёб и пародия в одном флаконе. Сам смысл зарыт в кадре, посмотрев которой будите в ауте, как и ваш покорный слуга) хех, ох и ... сами продолжите )
1 декабря 2019, 02:24 Ответить
Ferensy 6 сентября 2022, 11:17
Добротный лёгкий (для своего узконаправленного жанра) фильм. Приятная главная героиня, визуально смахивающая на Харли Квинн. Ничего выдающегочя, но крепкий, целостный фильм, котопый не вызывает особых вопросов по мотивам и поступкам героев.

Близкие ему по духу: Убойные каникулы и Хижина в лесу. Любителям можно смело смотреть.
6 сентября 2022, 11:17 Ответить
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