Богатый род игроделов живёт по старинным обычаям: огромный фамильный особняк, прислуга, а на свадьбу членов семьи обязательно приглашают всех родственников. Заносчивые Ле Домасы называют себя «доминионом» и придирчиво оценивают новую родню: достойна ли? Младший из Ле Домасов, Алекс (Марк О’Брайэн), собирается жениться на жизнерадостной блондинке Грейс (Самара Уивинг), но его семья не в восторге. Вечером после свадебной церемонии Алекс неожиданно просит девушку сыграть в игру,…
Близкие ему по духу: Убойные каникулы и Хижина в лесу. Любителям можно смело смотреть.
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