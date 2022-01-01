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Изабелла Барт
Изабелла Барт
Isabelle Barth
О персоне
Фильмография
Изабелла Барт
Isabelle Barth
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Дата рождения
17 октября 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Изабеллы Барт
Родилась 17 октября 1983 года. Херлиберг, Швейцария.
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Фильмография Изабеллы Барт
Только ты
мелодрама, драма
2018, Великобритания / Швеция
6.0
Слон и бабочка
драма
2017, Бельгия
6.0
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