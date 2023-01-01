Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой Хатико"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мужчина и женщина: Лучшие годы
Мужчина и женщина: Лучшие годы, 2019: актеры и роли
Les plus belles années d'une vie / The Best Years of a Life
Мужчина и женщина: Лучшие годы
2019 / Франция
Смотреть трейлер
7.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Мужчина и женщина: Лучшие годы, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Клод Лелуш
Claude Lelouch
В ролях
Жан-Луи Трентиньян
Jean-Louis Trintignant
Анук Эме
Anouk Aimée
Суад Амиду
Souad Amidou
Антуан Сир
Antoine Sire
Марианн Деникур
Marianne Denicourt
Моника Беллуччи
Monica Bellucci
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Отзывы
2023, Россия, анимация
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Подводный капкан
Отзывы
2023, Германия, триллер
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Related video
Тест для девушек: в какой цвет вам стоит покраситься?
«Серая мышка»: как выглядит Александрова, когда ее не собирают стилисты
Простому народу и не снилось: на чем Пригожин зарабатывает миллионы
Водолеев будут преследовать беды, а Весы — удача: ежедневный гороскоп на 25 августа
10 лет назад красотой этой модели восхищалась вся Россия: теперь звезда вызывает сочувствие
Пугачевой выдвинули условие: выполнит его и вернется домой с чистой совестью
Даже сменил фамилию: Кончаловский неспроста открестился от родни
После слов о холопах: народная артистка раскрыла главный секрет Пугачевой
Будьте осторожны: женщины с этими именами склонны к алкоголизму
Елизавета II обожала этот советский фильм: даже наградила главную звезду
Вместе больше 20 лет: без этой женщины Нагиев не представляет своей жизни
Еще три года назад бывшей Прилучного сочувствовали все: теперь вызывает только оторопь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить