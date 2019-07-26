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Мышеловка Мышеловка
Киноафиша Фильмы Мышеловка Отзывы о фильме «Мышеловка»
4х4 Мышеловка 2019 / Аргентина / Испания
5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Мышеловка»

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Наша рецензия

Мелкий воришка в Аргентине вскрывает припаркованный внедорожник. Забрав магнитолу и обоссав кожаные сидения, он уже хочет смыться, да только открыть машину изнутри не получается. Джентльмен удачи не учел коварства новых технологий. Сигнал о взломе пришел владельцу машины на телефон, и тот дистанционно заблокировал все управление внутри. Хозяин также выходит на связь с воришкой и сообщает, что салон бронированный, пуленепробиваемый, звукоизолированный. Стекла наглухо тонированы, так что снаружи…

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Комментарии Обсудить в чате
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Nadezhda Kuzmina 26 июля 2019, 11:12
Оценка
Задумка интересная, но фильм скучноват. Несмотря на нудность фильма, уйти из зала раньше времени не хотелось. Если делать нечего, посмотреть можно.
26 июля 2019, 11:12 Ответить
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