Энтони Хопкинс и звезда «Топ Гана: Мэверик» Глен Пауэлл сыграют в ремейке триллера «Мышеловка»

Двукратный обладатель премии «Оскар» Энтони Хопкинс выбрал новый проект. Согласно Deadline, легендарный актер объединится на экране со звездой авиационного блокбастера «Топ Ган: Мэверик» Гленом Пауэллом в рамках остросюжетной ленты «Мышеловка» (Locked).

Будущий фильм станет ремейком одноименной аргентинской картины, вышедшей в 2019 году. Постановкой голливудского переосмысления займется режиссер супергеройского хоррора «Гори, гори ясно» Дэвид Яровески. Сценарий англоязычной версии написал Майкл Росс («Туристас», «Падшие»).

Проект позиционируется как напряженный экшен-триллер с интересными персонажами. В центре повествования окажется молодой вор (Пауэлл), который влезает в роскошный внедорожник, но очень скоро он понимает, что это хитрая ловушка. Главный герой оказывается в западне, устроенной таинственным пожилым незнакомцем (Хопкинс).

Исполнительным продюсером выступает Сэм Рэйми. Он очень хвалит сценарий:

«Сценарий очень хорош, а Дэвид Яровески благодаря своему врожденному коммуникативному дару смог заинтересовать Энтони Хопкинса, которого мое поколение считает едва ли не лучшим актер всех времен. У персонажа Глена есть душа, которая раскрывается по ходу картины. Сначала кажется, что он обыкновенный вор, которому наплевать на других, но по мере развития истории понимаешь, что его ждут дома жена и ребенок, которых он любит, а с ним поступили несправедливо. Данное происшествие дарит ему возможность задуматься о том, как он с ними обращался, и как прожил свою жизнь».

О времени начала съемок пока информации нет.