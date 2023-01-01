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Мне плевать, если мы войдём в историю как варвары
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I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians / Îmi este indiferent daca în istorie vom intra ca barbari
Мне плевать, если мы войдём в историю как варвары
2018 / Румыния / Болгария / Франция / Чехия / Германия
7.2
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13
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Рейтинг IMDb: 7.2
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