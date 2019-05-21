Tlamess, 2019

После смерти матери молодой солдат, обосновавшийся в тунисской пустыне, получает разрешение на увольнение из армии. Но он не планирует возвращаться. В бегах его преследует полиция, и в конце концов он умирает, когда добирается до строительной площадки виллы. Спустя годы молодая беременная женщина, вышедшая замуж за богатого делового человека, живет на роскошной вилле посреди леса. Однажды она случайно встречает странно выглядящего мужчину. Это бывший солдат, но теперь он другой. Это столкновение кладет начало серии таинственных событий.