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Tlamess
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Tlamess

Tlamess, 2019

2019 / Тунис / Франция / Катар
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

После смерти матери молодой солдат, обосновавшийся в тунисской пустыне, получает разрешение на увольнение из армии. Но он не планирует возвращаться. В бегах его преследует полиция, и в конце концов он умирает, когда добирается до строительной площадки виллы. Спустя годы молодая беременная женщина, вышедшая замуж за богатого делового человека, живет на роскошной вилле посреди леса. Однажды она случайно встречает странно выглядящего мужчину. Это бывший солдат, но теперь он другой. Это столкновение кладет начало серии таинственных событий.

5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 21 мая 2019
Режиссер
Ала Эддин Слим
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Tlamess 2 постера
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