Любовь — это…, 2019

С 14 февраля в Доме Кино будет специальная программа ко Дню Всех Влюблённых – “Любовь – это…”. Строптивая Морская Ведьма (голос которой подарила Наталия Тена, она же Тонкс из “Гарри Поттера”) докажет, что даже самое ледяное сердце возможно растопить; Ава из “Блиц-Свиданий” убедит зрителей, что не так уж и плохо быть без пары; женатая пара из мультика “Вот Наш План” напомнит, что нельзя забывать о главных мечтах. В том, что даже подростки могут испытывать настоящие чувства, поможет убедиться Иззи из “Итак, Ты Привязался”. Но и другие герои найдут, чему научить зрителя!

Романтические истории на любой вкус и цвет зададут хорошее настроение и помогут прекрасно провести День Святого Валентина!



FishWitch/Морская Ведьма

Реж. Адриенн Даулинг, Великобритания, 10 мин.

Строптивая морская ведьма, живущая на айсберге, очень удивлена, когда в её сети попадает русал, который вдруг оказывает ей знаки внимания и пытается подружиться. И именно ему удаётся открыть секрет, таящийся во льду…



Speed Dating/Блиц-Свидания

Реж. Меган Арт, Великобритания, 11 мин.

Отчаявшись найти мужчину своей мечты, милая Ава прибегает к крайности – блиц-свидания. Но абсурдный набор кавалеров заставляет её задуматься, что быть одинокой не так уж и плохо.



97%

Реж. Бен Бранд, Голландия, 8 мин.

Через приложение на телефоне Берт обнаруживает, что совсем рядом оказывается девушка, подходящая ему на 97%. Отыщет ли он её, пока поезд доедет до конечной станции?

Check, Please/Счёт, Пожалуйста

Реж. Дэниел Сорочкин, Израиль, 16 минут

В уютном ресторанчике Бен собирается сделать своей девушке Лауре предложение. Только вот выясняется, что его обручальное кольцо передали другому столику…

Here’s The Plan/Вот Наш План

Реж. Фернанда Фрик, США, 19 минут

Женатые пёс и кошка мечтают открыть свою собственную пекарню. Однажды их печка сломалась, и им приходится отложить свои мечты и заработать деньги на её замену. Мечта с каждым днём всё больше и больше забывается.

So You've Grown Attached/Итак, Ты Привязался

Реж. Кейт Тсанг, США, 15 минут

Воображаемому другу приходится уйти на пенсию, когда его хозяйка вырастает и влюбляется в соседского мальчика.

Digits/Телефончик

Реж. Александр Энгел, США, 8 минут

Главный герой взял у девушки телефончик, но, увы, потерял две последние цифры. И теперь он пробует все комбинации, чтобы найти ту самую.