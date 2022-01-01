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Любовь — это…
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Любовь — это…, 2019

2019 / Великобритания / Израиль / Нидерланды / США
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О фильме

С  14 февраля в Доме Кино будет специальная программа ко Дню Всех Влюблённых – “Любовь – это…”. Строптивая Морская Ведьма (голос которой подарила Наталия Тена, она же Тонкс из “Гарри Поттера”) докажет, что даже самое ледяное сердце возможно растопить; Ава из “Блиц-Свиданий” убедит зрителей, что не так уж и плохо быть без пары; женатая пара из мультика “Вот Наш План” напомнит, что нельзя забывать о главных мечтах. В том, что даже подростки могут испытывать настоящие чувства, поможет убедиться Иззи из “Итак, Ты Привязался”. Но и другие герои найдут, чему научить зрителя!
Романтические истории на любой вкус и цвет зададут хорошее настроение и помогут прекрасно провести День Святого Валентина!

FishWitch/Морская Ведьма
Реж. Адриенн Даулинг, Великобритания, 10 мин.
Строптивая морская ведьма, живущая на айсберге, очень удивлена, когда в её сети попадает русал, который вдруг оказывает ей знаки внимания и пытается подружиться. И именно ему удаётся открыть секрет, таящийся во льду…

Speed Dating/Блиц-Свидания
Реж. Меган Арт, Великобритания, 11 мин.
Отчаявшись найти мужчину своей мечты, милая Ава прибегает к крайности – блиц-свидания. Но абсурдный набор кавалеров заставляет её задуматься, что быть одинокой не так уж и плохо.

97%
Реж. Бен Бранд, Голландия, 8 мин.
Через приложение на телефоне Берт обнаруживает, что совсем рядом оказывается девушка, подходящая ему на 97%. Отыщет ли он её, пока поезд доедет до конечной станции?

Check, Please/Счёт, Пожалуйста
Реж. Дэниел Сорочкин, Израиль, 16 минут
В уютном ресторанчике Бен собирается сделать своей девушке Лауре предложение. Только вот выясняется, что его обручальное кольцо передали другому столику…

Here’s The Plan/Вот Наш План
Реж. Фернанда Фрик, США, 19 минут
Женатые пёс и кошка мечтают открыть свою собственную пекарню. Однажды их печка сломалась, и им приходится отложить свои мечты и  заработать деньги на её замену. Мечта с каждым днём всё больше и больше забывается.

So You've Grown Attached/Итак, Ты Привязался
Реж. Кейт Тсанг, США, 15 минут
Воображаемому другу приходится уйти на пенсию, когда его хозяйка вырастает и влюбляется в соседского мальчика.

Digits/Телефончик
Реж. Александр Энгел, США, 8 минут
Главный герой взял у девушки телефончик, но, увы, потерял две последние цифры. И теперь он пробует все комбинации, чтобы найти ту самую.

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Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2019
Возраст 12+
Режиссер
Адриенн Даулинг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь — это… 1 постер
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