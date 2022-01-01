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Happy New Year Shorts 2018
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Happy New Year Shorts 2018

Happy New Year Shorts 2018, 2018

2018 / США / Испания / Франция / Великобритания / Нидерланды / Канада
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О фильме

С 1 января в кинотеатре «Дом Кино» пройдёт специальный показ программы «Happy New Year Shorts». Восемь короткометражных картин, которые станут залогом отличного новогоднего настроения. Но не стоит ждать традиционных фильмов про праздничные застолья!

Главная героиня мультфильма “Один Маленький Шаг” напомнит зрителям, как важно мечтать и добиваться своей цели. Колдунья из фильма “Морская Ведьма”, голос которой, к слову, подарила Наталия Тена (Тонкс из «Гарри Поттера» и Оша из «Игры Престолов») покажет всю силу искренней любви. Герои “Блиц-Свидания” и “97%” зададут романтическую атмосферу. И, между прочим, участником нашей программы стал номинант на премию Оскар – мультфильм “Лис и Кит”.

Зрителей ждёт множество приятных сюрпризов!

Программа:

One Small Step/Один Маленький Шаг

Реж. Эндрю Чесворт, США, 7 мин.

Мультфильм о девочке, которая мечтает стать астронавтом.

Defunctionario/Дефункциональность

Реж. Виро Барриатуа, Испания, 17 мин.

Альберто – почти мёртв. Только есть маленькая проблемка: по ошибке его отправили в администрацию Лимба слишком поспешно. Теперь ему нужно вернуться в своё тело как можно скорее. Но сначала ему придётся столкнуться с «нечеловеческой» бюрократией и её функционалом.

To Build A Fire/Разжечь Огонь

Реж. Феликс-Ксавьер Гоби, Франция, 13 мин.

В суровую зимнюю пору странник пересекает Юкон со своим псом. Отчаянно желая выжить мужчина пытается просто разжечь огонь.

Cautionary Tales/Назидательные Истории

Реж. Крис Барретт и Люк Тейлор, Великобритания, 8 мин.

Скорчив в детстве дурацкую рожицу, Аарон остался с таким лицом на всю жизнь. Ранимый и одинокий он ищет дружбы у таких же «отбросов», как и он сам.

97%

Реж. Бен Бранд, Голландия, 8 мин.

Через приложение на телефоне Берт обнаруживает, что совсем рядом оказывается девушка, подходящая ему на 97%. Отыщет ли он её, пока поезд доедет до конечной станции?

Fox And The Whale/Лис и Кит

Реж. Робин Джозеф, Канада, 12 мин.

Любопытный лисёнок отправляется на поиски неуловимого кита. Мультфильм о странствиях и открытиях.

Лауреат на 90-ую премию Оскар.

Speed Dating/Блиц-Свидания

Реж. Меган Арт, Великобритания, 11 мин.

Отчаявшись найти мужчину своей мечты милая Ава прибегает к крайности – блиц-свидания. Но абсурдный набор кавалеров заставляет её задуматься, что быть одинокой не так уж и плохо.

FishWitch/Морская Ведьма

Реж. Адриенн Даулинг, Великобритания, 10 мин.

Строптивая морская ведьма, живущая на айсберге, очень удивлена, когда в её сети попадает русал, который вдруг оказывает ей знаки внимания и пытается подружиться. И именно ему удаётся открыть секрет, таящийся во льду…

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Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2018
Возраст 18+
Режиссер
Эндрю Чесворт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Happy New Year Shorts 2018 1 постер
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