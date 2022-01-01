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Земля кочевников Земля кочевников
Киноафиша Фильмы Земля кочевников Отзывы о фильме «Земля кочевников»
Nomadland Земля кочевников 2020 / США / Германия
7.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Земля кочевников»

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Ферн потеряла в жизни все. Единственное предприятие в городке разорилось, оставив ее на улице в полном одиночестве. Денег начать все заново, как и большого смысла томиться в нескончаемом горе после смерти мужа и жалости к себе, у Ферн тоже не оказалось. Она находит довольно неординарный выход: оборудует свой фургон в простенький дом на колесах, берет только самое необходимое, избавляясь от груза прошлого, и отправляется в дорогу. В этом путешествии ей встречаются такие же кочующие. Иногда они…

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