Наша рецензия

Ферн потеряла в жизни все. Единственное предприятие в городке разорилось, оставив ее на улице в полном одиночестве. Денег начать все заново, как и большого смысла томиться в нескончаемом горе после смерти мужа и жалости к себе, у Ферн тоже не оказалось. Она находит довольно неординарный выход: оборудует свой фургон в простенький дом на колесах, берет только самое необходимое, избавляясь от груза прошлого, и отправляется в дорогу. В этом путешествии ей встречаются такие же кочующие. Иногда они…