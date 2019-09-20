«Побег из джунглей»: Рецензия Киноафиши

Брайер и Брамбл - самые известные медведи Поднебесной. Мультфильмы про косолапых братьев, а также про их товарища Лесоруба Вика, выходят в Китае с 2011 года. И не только в Китае. Истории про обитателей Сосновой Скалы знают почти в сотне стран планеты. В России они впервые появились четыре года назад и вот теперь возвращаются снова. Возвращаются не только на наши экраны, но еще и в суровое первобытное прошлое. По сюжету мультфильма лесная троица обнаружила у себя в пещере наскальную доисторическую живопись, после чего дровосек Вик сразу же придумал свежую бизнес-модель - водить в пещеру туристов. План был замечательный, но только не выгорел. Уж слишком странные получились у экскурсоводов фрески. На одной первобытные люди ездили на велосипедах, на другой - они поклонялись медведям. .

Посмотреть на доисторическое прошлое собственными глазами медведям и дровосеку пришлось уже через пару часов. Неосторожное прикосновение к призрачной бабочке - абракадабра! - и ты уже в мире саблезубых тигров, гигантских черепах-скороходов и первобытного матриархата. Хлопаешь глазами по сторонам и пытаешься понять как теперь отыскать своих друзей. Пока Вик и Брамбл учат где-то первобытных человеков как делать дайкири и танцевать тропические танцы, Брайер встречает нового друга - волчонку по имени Уолли. «Мы теперь команда, - говорит маленькая волчица, - команда МЕДВОЛК. Сила Волка и Что-то там Медведя. Одним словом - воин в стае, стая в воине».

И вот уже команда МедВолк отправляется на поиски Дерзкого Цветка в лес, где легко можно встретить птицу Рух, толпу нано-панд или даже Великого Хранителя Чащи. Почти как у Миядзаки, но тоже панду. Мы все же в Китае, пусть и в доисторическом. .

«Побег из джунглей»

«Побег из джунглей» - шестая картина про медведей Брайера и Брамбла. В российском прокате не было еще пятой (сейчас идёт параллельно четвертая), но и без неё очевидно, что франшиза неплохо развивается от фильма к фильму, прекрасно осознавая все свои плюсы и минусы. Самый главный плюс - неизменность основных героев. Говорящие медведи, словно волшебные тотемы, приходят в жизнь новых знакомых, навсегда её меняют, а потом уходят, сами совсем не изменившись. Процесс трансформации, разумеется, бывает очень болезненным. История Уолли в «Побеге», для примера, разрывает прямо до скупой мужской слезы. Особенно, когда знаешь, что китайцы не любят ханжеского лицемерия, поэтому легко могут убить симпатичного героя ради красивого жеста даже в веселом мультике для маленьких детей.

С полгода назад президент отвечающей за медведей анимационной студии Fantawild Дейзи Шан официально заявила: детские мультфильмы - это замечательно, так держать, но пора начинать делать продукт более сложным и интересным также и для родителей. Последний раз, когда на Западе впервые прозвучало схожее мотто, мы вошли в эпоху «Шрека» и на много лет погрязли в болоте бесконечных постмодернистских шуточек «на взрослые темы». У создателей «Медведей» с чувством меры пока очень хорошо. Они без труда управляют дерзким кабанчиком, вовремя соскакивают с опасных тем, а эпику чувствуют не хуже классика «Союзмультфильма» Романа Давыдова. Я пока не припомню настолько удачных и харизматичных волков со времен давыдовского же хрестоматийного «Маугли».

Феликс Зилич