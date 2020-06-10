«Если бы Дэвида Линча профильтровали через «Комнату» и поделили на «Горе-творца» — Грег Сестеро о своём новом фильме с Томми Вайсо

В рамках кинофестиваля «Амфест» Москву и Петербург посетил Грег Сестеро — лучший друг худшего в мире актёра и режиссёра Томми Вайсо, прославившегося благодаря фильму