Т(о)варищи на века: часть 2, 2018

Дилогию разделили на две серии не просто так. Несмотря на то, что второй том продолжает рассказывать уже знакомую нам историю, это другой фильм — как по настроению, так и по общей структуре. Теперь это, с одной стороны, криминальный триллер, с другой — совсем уже арт-кино. Поэтому мы узнаем не только то, чем закончилось преступное предприятие Джона, но и то, про что нам не рассказали в первом томе. Так, станет ясно, почему в самом начале Джон очнулся с разбитым лицом и в окровавленной майке. Кроме того, мы ближе познакомимся с героем Вайсо — Харви. При просмотре второго тома не до смеха. Здесь еще больше мрака. Еще больше странных и сомнительных персонажей. Туманные флэшбеки сменяются обычным нарративом, который разбавляется кошмарными снами Джона. От этого кино приобретает абсолютно сюрреалистичный характер и становится в хорошем смысле слова «линчевским». Томми Вайсо здесь не так много, зато его используют строго по назначению — он просто «играет», то есть, говорит с тем же акцентом и интонацией, также фальшиво смеется и, конечно, забирает все внимание зрителей. Без первого тома смотреть второй не имеет никакого смысла. Равно как и первый без второго. Must see.