Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Т(о)варищи на века: часть 2
Киноафиша Фильмы Т(о)варищи на века: часть 2
Best F(r)iends: Volume Two

Т(о)варищи на века: часть 2, 2018

2018 / США
5.1 Оцените
14 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Дилогию разделили на две серии не просто так. Несмотря на то, что второй том продолжает рассказывать уже знакомую нам историю, это другой фильм — как по настроению, так и по общей структуре. Теперь это, с одной стороны, криминальный триллер, с другой — совсем уже арт-кино. Поэтому мы узнаем не только то, чем закончилось преступное предприятие Джона, но и то, про что нам не рассказали в первом томе. Так, станет ясно, почему в самом начале Джон очнулся с разбитым лицом и в окровавленной майке. Кроме того, мы ближе познакомимся с героем Вайсо — Харви. При просмотре второго тома не до смеха. Здесь еще больше мрака. Еще больше странных и сомнительных персонажей. Туманные флэшбеки сменяются обычным нарративом, который разбавляется кошмарными снами Джона. От этого кино приобретает абсолютно сюрреалистичный характер и становится в хорошем смысле слова «линчевским». Томми Вайсо здесь не так много, зато его используют строго по назначению — он просто «играет», то есть, говорит с тем же акцентом и интонацией, также фальшиво смеется и, конечно, забирает все внимание зрителей. Без первого тома смотреть второй не имеет никакого смысла. Равно как и первый без второго. Must see.

5.1 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 22 января 2019
Премьера в мире 1 июня 2018
Возраст 18+
Режиссер
Джастин МакГрегор
В ролях
Грег Сестеро
Грег Сестеро
Томми Вайсо
Томми Вайсо
Кристен СтефенсонПино
Рик Эдвардс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Т(о)варищи на века: часть 2 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Oh, hi, Amfest: гид по фестивалю независимого американского кино С 27 сентября в Москве стартует ежегодный фестиваль независимого американского кино «Амфест», который затем также пройдёт в 11 городах России. Фильмом открытия станет режиссёрский дебют
Написать
25 сентября 2018 10:57
Все новости фильма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Приложение киноафиши