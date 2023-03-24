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Киноафиша Новости Режиссер культовой «Комнаты» Томми Вайсо снял новый фильм — доступен трейлер

Режиссер культовой «Комнаты» Томми Вайсо снял новый фильм — доступен трейлер

24 марта 2023 15:14
Режиссер культовой «Комнаты» Томми Вайсо снял новый фильм — доступен трейлер

Картина о трех пожарных и огромной акуле.

Знаменитый режиссер Томми Вайсо представил трейлер своего нового фильма, получившего название «Большая акула» (Big Shark). Ролик был опубликован на официальном канале Вайсо на YouTube. Главные роли в фильме сыграли Вайсо, Марк Валериано и Исайя Лаборд («Королевы крика»).

Фильм повествует о пожарных Джордже (Валериано), Патрике (Вайсо) и Тиме (Лаборд), вступивших в сражение с огромной акулой, сеющей хаос в Новом Орлеане. Ролик начинается в тренировки в неком боксерском клубе. Рефери выбирает для боя двух спортсменов, и оба героя по сигналу начинают драться. За этим следует несколько резких монтажных склеек с предупреждениями о том, что люди не смогут спрятаться от самого опасного хищника, который вот-вот выйдет на сушу. В последнем кадре акула начинает погоню за двумя героями. Вторая часть трейлера представляет собой рекламу нижнего белья личной марки Вайсо.

Вайсо прославился как создатель фильма «Комната» (2003), который имеет репутацию худшей картины в истории кино. В центре сюжета — обычный парень Джонни (Вайсо), который собирается жениться на Лизе (Джульетт Даниэль), однако та начинает изменять ему с его лущим другом Марком (Грег Сестеро). Хотя изначально реакция на фильм была сугубо негативной, он обрел культовый статус благодаря мемам и регулярным полночным показам.

Позже Сестеро в соавторстве с Томом Бисселлом написал книгу «Горе-творец», посвященную истории создания «Комнаты». Джеймс Франко снял по этой книге одноименный художественный фильм. Недавно стало известно, что Боб Оденкерк снялся в ремейке «Комнаты», сыграв главную роль.

Фото: TPW Films
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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