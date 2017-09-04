Т(о)варищи на века: часть 1, 2017

Судьба сводит бродягу и попрошайку Джона Кортину (Грег Сестеро) с гробовщиком Харви Льюисом (Томми Вайсо). Харви криповый, зато сердце у него золотое. Джон воспользуется доверием нового друга и вскоре осознает, что поступил плохо… С 2003 года аудитория Томми Вайсо разрослась до невероятия. Фанаты «Комнаты» не могли дождаться, когда их кумир, наконец, сделает очередной шаг в карьере и выдаст что-то если не равновеликое культовому хиту, то хоть что-нибудь. Все равно — что. Терпение поклонников вознаграждено. Спустя пятнадцать лет Сестеро и Вайсо воссоединились, чтобы взорвать танцпол культового кино. Несколько лет ходили слухи о том, что Вайсо работает над целым сериалом. Что ж, плохие новости: сериала не получилось. Но есть и хорошие. Получилось очень странное кино в двух томах (прямо как у Тарантино!). Первый том позиционируют как черную комедию, но вообще это мрачное buddy movie с подходящим музыкальным сопровождением Дэниела Платцмана из Imagine Dragons. Сравнений с «Комнатой» ему не избежать. Плюс в том, что у «Т(о)варищей на века» уже есть готовая база фанатов. Минус: это совсем другой фильм. Он не настолько хорош, как «Комната», потому что не настолько плох, как «Комната». Но настолько же волнующий. На этот раз сценарий фильма писал сам Систеро, а режиссером картины стал новичок Джастин МакГрегор.