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Т(о)варищи на века: часть 1
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Т(о)варищи на века: часть 1, 2017

2017 / США
5.4 Оцените
13 голосов
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О фильме

Судьба сводит бродягу и попрошайку Джона Кортину (Грег Сестеро) с гробовщиком Харви Льюисом (Томми Вайсо). Харви криповый, зато сердце у него золотое. Джон воспользуется доверием нового друга и вскоре осознает, что поступил плохо… С 2003 года аудитория Томми Вайсо разрослась до невероятия. Фанаты «Комнаты» не могли дождаться, когда их кумир, наконец, сделает очередной шаг в карьере и выдаст что-то если не равновеликое культовому хиту, то хоть что-нибудь. Все равно — что. Терпение поклонников вознаграждено. Спустя пятнадцать лет Сестеро и Вайсо воссоединились, чтобы взорвать танцпол культового кино. Несколько лет ходили слухи о том, что Вайсо работает над целым сериалом. Что ж, плохие новости: сериала не получилось. Но есть и хорошие. Получилось очень странное кино в двух томах (прямо как у Тарантино!). Первый том позиционируют как черную комедию, но вообще это мрачное buddy movie с подходящим музыкальным сопровождением Дэниела Платцмана из Imagine Dragons. Сравнений с «Комнатой» ему не избежать. Плюс в том, что у «Т(о)варищей на века» уже есть готовая база фанатов. Минус: это совсем другой фильм. Он не настолько хорош, как «Комната», потому что не настолько плох, как «Комната». Но настолько же волнующий. На этот раз сценарий фильма писал сам Систеро, а режиссером картины стал новичок Джастин МакГрегор.

5.4 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 4 сентября 2017
Премьера в мире 4 сентября 2017
Возраст 18+
Режиссер
Джастин МакГрегор
В ролях
Грег Сестеро
Грег Сестеро
Томми Вайсо
Томми Вайсо
Кристен СтефенсонПино
Винс Джоливетт
Том Бисселл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Т(о)варищи на века: часть 1 2 постера
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саундтрек фильма Т(о)варищи на века: часть 1
Одна
Одна
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