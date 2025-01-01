В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи

Только тот, кто смотрел все фильмы Тарантино, отгадает 6 картин по 1 кадру: остальные едва наберут и 2 верных ответа (тест)

Поженились ли Кывылджим и Омер в «Клюквенном щербете»? В третьем сезоне пара пережила много бед

«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое

«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!»

Штирлица из «17 мгновений весны» узнают многие: но вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по героям в солнцезащитных очках? (тест)

Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть»

Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде

«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть

«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда