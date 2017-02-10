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Ньютон
Newton
Ньютон, 2017
2017 / Индия
7.7
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Жанр:
драма
комедия
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7.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
2017
Премьера в мире
10 февраля 2017
Возраст
18+
Режиссер
Амит В. Масуркар
В ролях
Раджкумар Рао
Панкадж Трипати
Рагувир Ядав
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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29 августа 2017 13:42
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