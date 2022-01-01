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Ангела Шанелек
Ангела Шанелек
Angela Schanelec
О персоне
Фильмография
Ангела Шанелек
Angela Schanelec
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Дата рождения
14 февраля 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Ангелы Шанелек
Родилась 14 февраля 1962 года. Ален, Германия.
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Фильмография Ангелы Шанелек
Я была дома, но
драма
2019, Германия / Сербия
5.0
Германия 09
драма
2009, Германия
6.0
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