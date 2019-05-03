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Мультипликация для всей семьи до сих пор рулит мировым бокс-офисом, в то время как взрослый продукт распихан по программам отдельных фестивалей или находится в плену у Netflix. Недавняя антология «Любовь, смерть и роботы» вызвала самые разные отклики — от безоговорочных восторгов графикой до недовольства банальными сюжетами. К счастью, даже в российском прокате можно обнаружить неожиданную жемчужину совершенно другого…