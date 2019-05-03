Мультипликация для всей семьи до сих пор рулит мировым бокс-офисом, в то время как взрослый продукт распихан по программам отдельных фестивалей или находится в плену у Netflix. Недавняя антология «Любовь, смерть и роботы» вызвала самые разные отклики — от безоговорочных восторгов графикой до недовольства банальными сюжетами. К счастью, даже в российском прокате можно обнаружить неожиданную жемчужину совершенно другого…
Рубен Брандт – психотерапевт, работающий в личной загородной клинике. Его метод лечения основан на арт-терапии, через которую больные должны заново познать себя. Пациенты сплошь известные грабители, пытающиеся избавиться от преследующих их неврозов и фобий. Новая клиентка Мими замечает, что Бранд страдает от пугающих кошмаров, в которых его пытаются убить герои картин известных художников: Мане, Уорхола, Ван Гога, Хоппера и других. Пациенты хотят помочь доктору, использовав для этого свои таланты. Команда мошенников решает ограбить 13 музеев мира ради заветных полотен, чтобы вернуть Рубену Брандту спокойствие. Довольно быстро они привлекают к себе всеобщее внимание и становятся героями новостей. Их начинают преследовать бандиты, охотники за головами и частный детектив. Все пытаются заполучить многомиллионную награду страховой компании за поимку преступников, получивших прозвище «коллекционер».«Ограбление по Фрейду» имеет довольно мало общего с современной анимацией. Происходящее на экране больше похоже на сюрреалистический эксперимент, заигрывающий как с формой, так и с содержанием. Визуальный стиль состоит из оживших картин, наполняющих этот мир причудливыми и разнообразными формами. Вдохновение не ограничивается 13-ю полотнами, в какой-то момент происходящее начинает напоминать шараду, к которой нужно привыкнуть. По началу местная насыщенность утомляет. В попытке распознать все образы, использованные авторами, возникает усталость. Референсов так много, что нужно расслабиться, отпустив любые попытки разгадать их, и просто насладиться разнообразием визуальных приемов. Разглядеть все получится лишь у самых подкованных искусствоведов. Простому зрителю остается лишь обложиться книгами об искусстве и запастись интернетом, но уже при повторном просмотре.Простор для исследования здесь огромный. Уже в самом названии авторы начинают свою игру. «Ruben Brandt, Collector» (оригинальное название) дает представление о необычном имени главного героя отсылая к Рубенсу и Рембрандту. Его шизофренические сновидения невероятно разнообразны и погружают зрителя внутрь самих картин, играя с изображением и смыслами. Будь то «Почтальон» Ван Гога, выпрыгивающий из самолета с Брандтом под мышкой или ожившие «Элвисы» Уорхола, устраивающие настоящую дуэль в римском Колизее. Вся работа велась в сотрудничестве с нынешними владельцами, которые позволили создателям перевернуть привычные образы и сюжеты. Авторы не боятся и иронизировать, чего только стоит ограбление музея современного искусства, превращающееся в перформанс. Похитители срывают бурные аплодисменты посетителей, вынося новый шедевр через парадный вход. Дальше череда различных визуальных стилей, среди которых преобладает абстракционизм, и по-настоящему масштабное приключение по всему земному шару, которое добавляет колорит лучших криминальных и шпионских фильмов. Увидеть получится: Лондон, Нью-Йорк, Париж, Санкт-Петербург, Токио и Флоренцию.Раздолье найдется не только любителям живописи. Простой на первый взгляд сюжет оборачивается сложной загадкой в духе фильмов Кристофера Нолана. Мультфильм очень грамотно заигрывает с жанрами. Тут есть элементы триллера, хоррора, драмы, детектива и криминала. Все работает в отличном симбиозе и постоянно держит зрителя в напряжении. «Ограбление по Фрейду» полно не только искусствоведческими образами. Синефилы смогут разглядеть дань уважения известным кинематографистам-экспериментаторам, среди которых будут: Эйзенштейн, Бонюэль, Бергман и другие. Меломаны услышат каверы знаменитых хитов в джазовой обработке, которые удается узнать не с первых секунд. К слову, найти Фрейда не выйдет. Это заслуга изобретательного отечественного прокатчика. Хотя ругать его не поднимается рука, уже за возможность увидеть подобный визуальный эксперимент на большом экране, стоит быть благодарным «Престиж Кино». «Ограбление по Фрейду» – взрослый мультфильм, который будет раскрываться по-разному в зависимости от вашего кругозора. Возвращаться к нему можно бесконечно и наполнять жизнь новыми яркими образами. Он позволит по-другому взглянуть на окружение и увидеть, сколь глубоко искусство проникает в нашу жизнь. Это путешествие по ожившей энциклопедии может подтолкнуть к детальному изучению живописи и станет невероятным зрительским опытом, отыскать который удается не так часто.
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