«Ограбление по Фрейду»: Рецензия Киноафиши

Марат Шабаев разбирается во взрослом анимационном нуаре, который почти полностью состоит из отсылок к живописи и кинематографу.

Мультипликация для всей семьи до сих пор рулит мировым бокс-офисом, в то время как взрослый продукт распихан по программам отдельных фестивалей или находится в плену у Netflix. Недавняя антология «Любовь, смерть и роботы» вызвала самые разные отклики — от безоговорочных восторгов графикой до недовольства банальными сюжетами. К счастью, даже в российском прокате можно обнаружить неожиданную жемчужину совершенно другого калибра.

«Ограбление по Фрейду» стартует со сновидческого эпизода: главный герой Рубен Брандт сидит в купе поезда, но сумрачная идиллия скоро прерывается настоящим хоррором. В руку сухощавого брюнета в очках острыми зубами впивается инфанта Маргарита Тереза с картин Веласкеса. Вскоре окажется, что этот случай является лишь одним из череды подобных. Главному герою постоянно являются в кошмарах персонажи известных картин, норовящие его изощренно прикончить.

«Ограбление по Фрейду»

Ирония заключается в том, что Рубен Брандт — дорогостоящий психоаналитик, который сам лечит маниакально одержимых пациентов. «Уникальный» метод арт-терапии Брандта заключается в том, чтоб направить деструктивные желания клиентов в благородное русло занятий искусством (в основном, рисование и разыгрывание пьес). Всё изменится, когда группа психоаналитика пополнится новым экспонатом — обворожительной воровкой Мими, которой клептомания мешает выполнять основные рабочие заказы.

Излечивать страхи Брандта перед искусством (натуральный синдром Стендаля!) возьмутся его собственные пациенты, организовавшись в преступную группировку наподобие друзей Оушена. Воры экстра-класса обчистят самые знаменитые музеи мира — Лувр, Эрмитаж, галерею Тейт — и сделают это по высшему разряду. За преступлением следует наказание в виде пытливого сыщика Майка Ковальски.

«Ограбление по Фрейду»

Никаких заигрываний с детской аудиторией — мультфильм венгерского режиссера Милорада Крстича (мультимедийный художник, отмеченный призами Берлинале и анимационного фестиваля в Анси) на полную катушку использует «взрослый» рейтинг. Откровенно сексуализированные героини, жуткие кошмары с участием Венеры с картины Боттичелли и сюжет про двойников (противоположностью Рубена Брандта является Майк Ковальски) изящно оформлены при помощи комбинации из двух- и трёхмерной анимации.

Вышеперечисленные достоинства уже вынуждают бежать покупать билеты на «Ограбление по Фрейду». Но подождите, это еще не всё. Кроме многочисленных отсылок к известным художникам (в диапазоне от Тициана и Гольбейна до Магритта и Уорхолла) мультфильм порадует самых изысканных синефилов.

«Ограбление по Фрейду»

Начнем с простого — сам сюжет про психические проблемы и общее угловатое визуальное оформление «Ограбления по Фрейду» передают привет немецкому киноэкспрессионизму (постеры с «Пражским студентом» и «Кабинетом доктора Калигари» присутствуют в сюжете). Нуарная и детективная составляющая откровенно намекают на Хичкока — есть как прямые визуальные аллюзии на его фильмы, так и забавные пасхалки (лёд для виски выполнен в форме знаменитого профиля режиссёра).

В то время как Рубен Брандт собирает у себя впечатляющее собрание шедевров изобразительного искусства, его оппонент Майк Ковальски коллекционирует реквизит со съёмок культовых фильмов (например, бритвы из «Дракулы» Копполы или вестерна «Бродяга высокогорных равнин»). Большинство этих деталей останутся незамеченными, ведь количество цитат и прямых референсов зашкаливает.

«Ограбление по Фрейду»

Всё это в совокупности с недетским рейтингом вызывает справедливые опасения — не окажется ли мультфильм чистым эстетством, развлечением для высоколобой публики? К счастью, культурный фон здорово разбавляется незатейливыми шутками в духе фразочек про «твоя мама настолько…» (трехмерная!) и мини-гэгами вроде хомяка, который крутит колесо зоотропа. Саундтрек, помимо классической музыки Чайковского и Моцарта, содержит в себе джазовые каверы относительно современных хитов («Oops!.. I Did It Again» Бритни Спирс и «Creep» Radiohead).

Мультфильм Милорада Крстича отлично работает на самых разных уровнях — захватывающий детективный сюжет, нуарная атмосфера, сюрреалистичные кошмары и море отсылок к живописи и кино. К тому же это ещё и саморефлексивная анимация. Флэшбеки обнажают несчастное детство главного героя, которого отец-учёный заставлял смотреть скучные мультики. Последним эпитетом можно наградить любую другую анимацию, но явно не сюрреалистическое «Ограбление по Фрейду».

Марат Шабаев