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Мэпплторп
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Mapplethorpe

Мэпплторп, 2018

2018 / США
6.1 Оцените
14 голосов
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О фильме

Несмотря на то, что Роберт Мэпплторп — звездный фотограф и герой нью-йоркского мира искусств, это первый игровой фильм, посвященный ему. Режиссер Онди Тимонер известна как документалист, она дважды получала приз за режиссуру на фестивале Sundance. Это ее дебют в игровом кино, и новый опыт работы: если в документальном фильме сценарий создается параллельно со съемками, то для игрового фильма все пришлось написать заранее. В роли культового фотографа снимался культовый актер Мэтт Смит, исполнитель роли Одиннадцатого Доктора в культовом британском сериале «Doctor Who» — и сам по себе этот факт обеспечивает интерес публики к картине. В процессе работы над образом Смит внимательно изучал работы Мэпплторпа. «Меня вообще заинтересовала фотография, стало интересно смотреть на людей через объектив. Можно даже сказать, что я стал смотреть на мир глазами Мэпплторпа». Премьера состоялась в Нью-Йорке на фестивале Tribeca в апреле этого года, где фильм получил приз зрительских симпатий.

6.1 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 2 апреля 2021
Премьера в мире 1 марта 2018
Возраст 18+
Режиссер
Онди Тимонер
В ролях
Мэтт Смит
Мэтт Смит
Марк Мозес
Джон Бенжамин Хикки
Хари Неф
Хари Неф
Кэролин МакКормик
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мэпплторп 3 постера
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