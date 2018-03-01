Мэпплторп, 2018

Несмотря на то, что Роберт Мэпплторп — звездный фотограф и герой нью-йоркского мира искусств, это первый игровой фильм, посвященный ему. Режиссер Онди Тимонер известна как документалист, она дважды получала приз за режиссуру на фестивале Sundance. Это ее дебют в игровом кино, и новый опыт работы: если в документальном фильме сценарий создается параллельно со съемками, то для игрового фильма все пришлось написать заранее. В роли культового фотографа снимался культовый актер Мэтт Смит, исполнитель роли Одиннадцатого Доктора в культовом британском сериале «Doctor Who» — и сам по себе этот факт обеспечивает интерес публики к картине. В процессе работы над образом Смит внимательно изучал работы Мэпплторпа. «Меня вообще заинтересовала фотография, стало интересно смотреть на людей через объектив. Можно даже сказать, что я стал смотреть на мир глазами Мэпплторпа». Премьера состоялась в Нью-Йорке на фестивале Tribeca в апреле этого года, где фильм получил приз зрительских симпатий.