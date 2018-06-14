Глазами Орсона Уэллса, 2018

Марк Казинс — историк кино и режиссер, известный в первую очередь благодаря своему пятнадцатичасовому сериалу «История кино. Одиссея» (2009). Его фильм об Уэллсе продюсировал Майкл Мур, а премьера состоялась на Каннском фестивале 2018 года в официальной программе «Каннская классика». Марк настолько страстный поклонник Уэллса, что даже сделал татуировку с его именем и приобрел на аукционе ботинки великого режиссера. В своем подходе к изучению творчества Уэллса он сочетает скрупулезность ученого с эксцентричностью, конгениальной объекту исследования: получив эксклюзивный доступ к архивам Орсона Уэллса, он исследует его рисунки, наброски и письма и пытается выстроить связь между воображением, управляющим движением руки, прочерчивающей линию на листе бумаге, и созданием фильма, оставляющего ускользающий след на экране кинозала.