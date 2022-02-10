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Марк Казинс
Марк Казинс
Mark Cousins
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Марк Казинс
Mark Cousins
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Дата рождения
3 мая 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Ковентри, Великобритания
Биография Марк Казинс
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Фильмография Марк Казинс
История кино: Новое поколение
документальный
2021, Великобритания
7.0
Глазами Орсона Уэллса
документальный
2018, Великобритания
6.0
Что это за фильм про любовь?
документальный
2012, Великобритания
6.0
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Режиссер-документалист Марк Казинс работает над фильмом о фашистской пропаганде
Картина будет приурочена к столетию с момента прихода к власти в Италии Бенито Муссолини.
Написать
10 февраля 2022 15:03
Постановщица из Афганистана просит поддержки со стороны международного киносообщества
Искусство в стране оказалось под угрозой запрета.
Написать
17 августа 2021 14:48
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