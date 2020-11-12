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Постер фильма Хареба и Гоги
7.6
Киноафиша Фильмы Хареба и Гоги
7.6

Хареба и Гоги

, 1987
Khareba and Gogi
СССР / приключения, драма / 18+
Постер фильма Хареба и Гоги
7.6

О фильме

Фильм рассказывает о реальных событиях, произошедших в 1902 – 1911 годах в Кахетии. Хареба и Гоги, возглавляющие отряд грузинских крестьян, в ответ на регулярные грабежи и поборы расправились с местными богачами. Чтобы подавить восстание, из Тбилиси был отправлен отряд, уничтоживший семерых бунтарей без суда и следствия.

В ролях

Омар Пхакадзе
Khareba Jibuti
Леван Тедиашвили
Gogia Kenkishvili
Заза Колелишвили
Zhorzhika Berdzenishvili
Вахтанг Панчулидзе
Zalika Simonishvili
Mikheil Saladze
Ilo
Avto Maisuradze
Sandro Kavlashvili
Tamaz Japaridze
Отар Мегвинетухуцеси
Akhvlediani
Александр Кайдановский
Александр Кайдановский
Volkhovski
Gio Khutsishvili
Utrukhune
Режиссер Георгий Шенгелая
Сценарист Baadur Balarjishvili, Георгий Шенгелая
Композитор Эркомаишвили, Анзор Давидович
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 27 декабря 1987
Дата выхода
31 октября 1988 СССР
Производство Georgian-Film
Другие названия
Khareba da Gogia, Хареба и Гоги, ハレバとゴーギ

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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Частые вопросы о фильме «Хареба и Гоги»

Когда премьера фильма «Хареба и Гоги»?

Мировая премьера фильма «Хареба и Гоги» — 27 декабря 1987.

Какой рейтинг у фильма «Хареба и Гоги»?

Рейтинг фильма «Хареба и Гоги» на Киноафише — 7,6 из 10 (10 голосов), на IMDb — 7,6 из 10.

Сколько длится фильм «Хареба и Гоги»?

Продолжительность фильма «Хареба и Гоги» — 2 часа 16 минут.

Кто режиссёр фильма «Хареба и Гоги»?

Режиссёр фильма «Хареба и Гоги» — Георгий Шенгелая.

Кто написал музыку к фильму «Хареба и Гоги»?

Композитор фильма «Хареба и Гоги» — Эркомаишвили, Анзор Давидович.

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