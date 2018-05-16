[первые слова]

Whitney Houston Бывало, смотрела я на Бога и думала: «Почему это происходит со мной?» А потом снятся сны... Мне снятся сны, будто я на мосту, а он качается туда-сюда, раскачивается. Надвигается сильная буря... Я всё время бегу от этого гиганта. Я всегда бегу от этого большого мужчины. Я знаю, что смогу. Я знаю, что смогу. Я знаю, что смогу. Мама всегда говорит: «О, это ничего, просто дьявол; он пытается поймать тебя. Он хочет твою душу». И в каком-то смысле это правда. Было немало раз, когда дьявол пытался меня схватить. Но он никогда меня не ловил. И смешно, когда я просыпаюсь, я всегда вымотанная, от бега.