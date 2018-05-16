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Постер фильма Уитни
7.3
Киноафиша Фильмы Уитни
7.3

Уитни

, 2018
Whitney
США / документальный, мюзикл / 18+
Постер фильма Уитни
7.3

В ролях

Уитни Хьюстон
Уитни Хьюстон
Self
Ellen White
Employee
Ellen White
Employee
Michael Houston
Employee
Michael Houston
Employee
Сисси Хьюстон
Self - Mother
Арета Франклин
Self
Gary Houston
Backup Singer
Gary Houston
Backup Singer
Donna Houston
Self - Former Sister-in-Law
Kenneth Gibson
Self - First Black Mayor of Newark
Deforest B. Soaries Jr.
Self - Family Friend
Режиссер Кевин МакДональд
Сценарист Кевин МакДональд
Композитор Адам Уилци
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 6 июля 2018
Премьера в мире 16 мая 2018
Дата выхода
26 июля 2018 Австралия
6 июля 2018 Великобритания
6 сентября 2018 Дания
5 июля 2018 Ирландия
5 июля 2018 Испания
26 апреля 2019 Литва N-13
9 августа 2018 Нидерланды
2 августа 2018 Словакия
1 ноября 2018 Таиланд
16 ноября 2018 Турция
13 июля 2018 Финляндия 7
5 сентября 2018 Франция
6 июля 2018 Швеция
5 октября 2018 Эстония
23 августа 2018 Южная Корея
MPAA R
Сборы в мире $4 605 123
Производство Lisa Erspamer Entertainment, Lightbox, Altitude Film Entertainment
Другие названия
Whitney, Vitni, Уитни, ホイットニー　オールウェイズ・ラヴ・ユー, ויטני יוסטון, 휘트니

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 12 голосов
7.3 IMDb

Цитаты

[первые слова]
Whitney Houston Бывало, смотрела я на Бога и думала: «Почему это происходит со мной?» А потом снятся сны... Мне снятся сны, будто я на мосту, а он качается туда-сюда, раскачивается. Надвигается сильная буря... Я всё время бегу от этого гиганта. Я всегда бегу от этого большого мужчины. Я знаю, что смогу. Я знаю, что смогу. Я знаю, что смогу. Мама всегда говорит: «О, это ничего, просто дьявол; он пытается поймать тебя. Он хочет твою душу». И в каком-то смысле это правда. Было немало раз, когда дьявол пытался меня схватить. Но он никогда меня не ловил. И смешно, когда я просыпаюсь, я всегда вымотанная, от бега.

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