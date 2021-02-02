Краудсорсинговый документальный фильм 2021 года от режиссера Кевина Макдональда является продолжением картины «Жизнь за один день» 2011 года. Как и его предшественник, новый фильм включает в себя широкий спектр избранных видеоклипов от людей со всех уголков планеты, демонстрирующих происходящее в мире за один день.

В 2010 году проект попросил людей со всего света прислать видеоклипы, снятые в определенную дату. Такой же призыв повторился 25 июля 2020 года, и было получено 324 000 ответов. Финальный фильм был полностью составлен из избранных материалов участников, отсеянных командой редакторов проекта.

Все материалы были сняты в один день – 25 июля 2020 года, когда весь мир переживал не самые легкие времена. Внезапный кризис, вызванный пандемией COVID-19, объединил планету во время опасности, а ударные волны протестов все еще ощущались далеко за пределами Миннеаполиса.

Благодаря этой картине можно будет увидеть самые заметные моменты богатого на события года: медицинских работников, борющихся с пандемией, участников протестного движения Black Lives Matter на улицах, стихийные бедствия, жестокость полиции, армейского ветерана, поддерживающего Трампа, негодование по поводу ношения масок, повсеместное тревожное состояние. Помимо масштабных событий, в ленте представлены снимки рождения детей, прыжков парашютистов с самолетов, верующих, собравшихся для молитвы, людей, скорбящих на кладбищах. Все это усиливает чувство единения и подчеркивает разнообразие нашего огромного мира.