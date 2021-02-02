Краудсорсинговый документальный фильм 2021 года от режиссера Кевина Макдональда является продолжением картины «Жизнь за один день» 2011 года. Как и его предшественник, новый фильм включает в себя широкий спектр избранных видеоклипов от людей со всех уголков планеты, демонстрирующих происходящее в мире за один день.
В 2010 году проект попросил людей со всего света прислать видеоклипы, снятые в определенную дату. Такой же призыв повторился 25 июля 2020 года, и было получено 324 000 ответов. Финальный фильм был полностью составлен из избранных материалов участников, отсеянных командой редакторов проекта.
Все материалы были сняты в один день – 25 июля 2020 года, когда весь мир переживал не самые легкие времена. Внезапный кризис, вызванный пандемией COVID-19, объединил планету во время опасности, а ударные волны протестов все еще ощущались далеко за пределами Миннеаполиса.
Благодаря этой картине можно будет увидеть самые заметные моменты богатого на события года: медицинских работников, борющихся с пандемией, участников протестного движения Black Lives Matter на улицах, стихийные бедствия, жестокость полиции, армейского ветерана, поддерживающего Трампа, негодование по поводу ношения масок, повсеместное тревожное состояние. Помимо масштабных событий, в ленте представлены снимки рождения детей, прыжков парашютистов с самолетов, верующих, собравшихся для молитвы, людей, скорбящих на кладбищах. Все это усиливает чувство единения и подчеркивает разнообразие нашего огромного мира.
Анонс фильма был опубликован на его YouTube-канале 8 июля 2020 года, что совпало с пандемией COVID-19, протестами в Америке, стихийными бедствиями и другими событиями.
Продюсеры не выплачивали компенсацию отдельным режиссерам, чьи работы были включены в их творческий проект.
YouTube получил более 300 000 роликов для продолжения документального фильма из 191 страны на более чем 65 языках, что составило тысячи часов видеоматериала. Все они были записаны в один день – 25 июля 2020 года.
Кинопроект «Жизнь за один день 2020» появился на 10 лет позже оригинального документального фильма по заказу YouTube, который 24 июля в 2010 году собрал 80 000 роликов.
Прием заявок на «Жизнь за один день 2020» был открыт с 25 июля до 2 августа. Согласно YouTube, в первый и последний день периода сбора роликов люди загружали видео со скоростью одна запись в секунду.
К странам с наибольшим количеством заявок относятся США, Индия, Бразилия, Индонезия, Турция, Великобритания, Мексика, Россия, Канада и Япония. 78% всех видео поступали не из США. Языки, указанные в качестве основных в отправленных материалах, включают английский, испанский, португальский, русский и индонезийский. Также следует отметить, что были получены тысячи материалов на арабском, китайском, французском, немецком и вьетнамском языках.
Согласно YouTube, среди известных людей, представленных в загруженном видео, есть исследователи вакцины COVID-19 из Оксфорда, журналист, освещающий протесты в Портленде, сирийские беженцы, протестующие из движения Black Lives Matter, тибетские буддисты в монастыре и женщина из Техаса, разговаривающая с заключенными. Кроме того, предыдущие участники из фильма 2010 года представили отснятый материал для включения в фильм этого года. Макдональд сказал, что лично связался со многими из них, чтобы они снова приняли участие в новом проекте.
Премьера фильма состоялась 1 февраля 2021 года на виртуальном кинофестивале Sundance, а с 6 февраля картина была доступна на YouTube.