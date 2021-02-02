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Постер фильма Жизнь за один день
Постер фильма Жизнь за один день
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Жизнь за один день

Жизнь за один день

Life in a Day 2020 18+
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Факты

Краудсорсинговый документальный фильм 2021 года от режиссера Кевина Макдональда является продолжением картины «Жизнь за один день» 2011 года. Как и его предшественник, новый фильм включает в себя широкий спектр избранных видеоклипов от людей со всех уголков планеты, демонстрирующих происходящее в мире за один день.

В 2010 году проект попросил людей со всего света прислать видеоклипы, снятые в определенную дату. Такой же призыв повторился 25 июля 2020 года,  и было получено 324 000 ответов. Финальный фильм был полностью составлен из избранных материалов участников, отсеянных командой редакторов проекта.

Все материалы были сняты в один день – 25 июля 2020 года, когда весь мир переживал не самые легкие времена. Внезапный кризис, вызванный пандемией COVID-19, объединил планету во время опасности, а ударные волны протестов все еще ощущались далеко за пределами Миннеаполиса.

Благодаря этой картине можно будет увидеть самые заметные моменты богатого на события года: медицинских работников, борющихся с пандемией, участников протестного движения Black Lives Matter на улицах, стихийные бедствия, жестокость полиции, армейского ветерана, поддерживающего Трампа, негодование по поводу ношения масок, повсеместное тревожное состояние. Помимо масштабных событий, в ленте представлены снимки рождения детей, прыжков парашютистов с самолетов, верующих, собравшихся для молитвы, людей, скорбящих на кладбищах. Все это усиливает чувство единения и подчеркивает разнообразие нашего огромного мира.

 

Анонс фильма был опубликован на его YouTube-канале 8 июля 2020 года, что совпало с пандемией COVID-19, протестами в Америке, стихийными бедствиями и другими событиями.

Продюсеры не выплачивали компенсацию отдельным режиссерам, чьи работы были включены в их творческий проект.

YouTube получил более 300 000 роликов для продолжения документального фильма из 191 страны на более чем 65 языках, что составило тысячи часов видеоматериала. Все они были записаны в один день – 25 июля 2020 года.

Кинопроект «Жизнь за один день 2020» появился на 10 лет позже оригинального документального фильма по заказу YouTube, который 24 июля в 2010 году собрал 80 000 роликов.

Прием заявок на «Жизнь за один день 2020» был открыт с 25 июля до 2 августа. Согласно YouTube, в первый и последний день периода сбора роликов люди загружали видео со скоростью одна запись в секунду.

К странам с наибольшим количеством заявок относятся США, Индия, Бразилия, Индонезия, Турция, Великобритания, Мексика, Россия, Канада и Япония. 78% всех видео поступали не из США. Языки, указанные в качестве основных в отправленных материалах, включают английский, испанский, португальский, русский и индонезийский. Также следует отметить, что были получены тысячи материалов на арабском, китайском, французском, немецком и вьетнамском языках.

Согласно YouTube, среди известных людей, представленных в загруженном видео, есть исследователи вакцины COVID-19 из Оксфорда, журналист, освещающий протесты в Портленде, сирийские беженцы, протестующие из движения Black Lives Matter, тибетские буддисты в монастыре и женщина из Техаса, разговаривающая с заключенными. Кроме того, предыдущие участники из фильма 2010 года представили отснятый материал для включения в фильм этого года. Макдональд сказал, что лично связался со многими из них, чтобы они снова приняли участие в новом проекте.

Премьера фильма состоялась 1 февраля 2021 года на виртуальном кинофестивале Sundance, а с 6 февраля картина была доступна на YouTube.

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 2 февраля 2021
Премьера в мире 2 февраля 2021
Производство Flying Object, RSA Films
Другие названия
Life in a Day 2020, Dzień z życia 2020, La vita in un giorno, Η ζωή σε μια μέρα 2020, Жизнь за один день 2020
Режиссер
Кевин МакДональд
Кевин МакДональд
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb
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