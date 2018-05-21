«Роналду против Месси»: Рецензия Киноафиши

Как стать легендой?

Криштиану Роналду и Лионель Месси – двое самых известных и титулованных футболиста современности. Кто из них лучший спортсмен, семьянин, благотворитель и более любим фанатами? Вот вопрос, который создатели картины «Роналду против Месси» обсуждают с как-либо причастными к футболу людьми и с помощью архивов (фото, видео и интервью) ведут диалог со зрителями.

Кадр из фильма «Роналдо против Месси»

Режиссер Тара Пирниа («Криштиану Роналду: Мир у его ног») разбивает на 6 основных частей судьбы Месси и Роналду: детство, становление легенд, жизнь вне поля, благотворительность, чемпионат мира и будущее. И рассказывая зрителям о том, как маленькие Криштиану и Лионель прошли через боль, лишения и отсутствие детства к своей мечте, добившись миллионных гонораров и толп поклонников, создатели выстраивают биографии футболистов, изменивших мир вокруг себя. Один с рождения был гением, второму пришлось всему учиться с нуля, оба пережили медицинские вмешательства и доказали, что они не просто местечковые герои, а реальные игроки, без которых их команды не смогут ничего добиться. Да, Роналду больше шоуменит и привлекает к себе внимание, Месси же более семейный и немедийный человек. Но у обоих достаточно брендов за спиной, и им приходится быть не просто спортсменами, но и публичными персонами.

Кадр из фильма «Роналдо против Месси»

Финалят же историю создатели разговором о Чемпионате мира, который пройдет в России и начнется уже в середине июня. И Роналду, и Месси примут в нем участие и поборятся за Кубок мира, единственную награду, которой нет еще в их коллекциях. Но кто же из них самый крутой… Во-первых, это дело каждого фаната: выбрать того, кто им ближе и кому хочется подражать больше. Во-вторых, авторы рассказывают о прошлом Месси и Роналду и немного о настоящем, а что будет в будущем предсказать не берутся даже профессионалы своего дела. Поэтому время покажет, а пока зрители просто могут порадоваться, что живут во времена, когда у любителей футбола есть не одно божество, а целых два. Последними фразами создателей являются предположения о том, чем же будут заниматься Криштиану и Леонель после ухода из большого спорта… Вариантов бесконечное множество, а узнать реальные пути их движения мы сможем после того, как это действительно произойдет, но хочется верить, что их лучшие матчи еще впереди.

Кадр из фильма «Роналдо против Месси»

Актуальный и своевременно выходящий, не «Тренером» Козловского единым, проект «Роналду против Месси» - это классный видеоучебник, цифровая версия википедии для тех, кто мечтает о победах, особенно в спорте. Правда, надо заметить, что уж слишком авторы «Роналду против Месси» забираются в дебри терминологии и фамилий, связанных с футболом. Кино отлично собрано и не отпускает публику ни на секунду из семидесяти минут, из которых состоит картина. После его просмотра хочется окунуться в более подробные факты биографии Месси и Роналду, посмотреть художественный фильм про каждого из них и, найдя время, собраться с друзьями и погонять мяч.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 18 мая 2018 года

Расписание и покупка билетов на мультфильм «Роналдо против Месси»