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Киноафиша Рецензии «Роналду против Месси»: Рецензия Киноафиши

«Роналду против Месси»: Рецензия Киноафиши

21 мая 2018 00:00
«Роналду против Месси»: Рецензия Киноафиши
Как стать легендой?

Криштиану Роналду и Лионель Месси – двое самых известных и титулованных футболиста современности. Кто из них лучший спортсмен, семьянин, благотворитель и более любим фанатами? Вот вопрос, который создатели картины «Роналду против Месси» обсуждают с как-либо причастными к футболу людьми и с помощью архивов (фото, видео и интервью) ведут диалог со зрителями.

Кадр из фильма «Роналдо против Месси»
Кадр из фильма «Роналдо против Месси»

Режиссер Тара Пирниа («Криштиану Роналду: Мир у его ног») разбивает на 6 основных частей судьбы Месси и Роналду: детство, становление легенд, жизнь вне поля, благотворительность, чемпионат мира и будущее. И рассказывая зрителям о том, как маленькие Криштиану и Лионель прошли через боль, лишения и отсутствие детства к своей мечте, добившись миллионных гонораров и толп поклонников, создатели выстраивают биографии футболистов, изменивших мир вокруг себя. Один с рождения был гением, второму пришлось всему учиться с нуля, оба пережили медицинские вмешательства и доказали, что они не просто местечковые герои, а реальные игроки, без которых их команды не смогут ничего добиться. Да, Роналду больше шоуменит и привлекает к себе внимание, Месси же более семейный и немедийный человек. Но у обоих достаточно брендов за спиной, и им приходится быть не просто спортсменами, но и публичными персонами.

Кадр из фильма «Роналдо против Месси»
Кадр из фильма «Роналдо против Месси»

Финалят же историю создатели разговором о Чемпионате мира, который пройдет в России и начнется уже в середине июня. И Роналду, и Месси примут в нем участие и поборятся за Кубок мира, единственную награду, которой нет еще в их коллекциях. Но кто же из них самый крутой… Во-первых, это дело каждого фаната: выбрать того, кто им ближе и кому хочется подражать больше. Во-вторых, авторы рассказывают о прошлом Месси и Роналду и немного о настоящем, а что будет в будущем предсказать не берутся даже профессионалы своего дела. Поэтому время покажет, а пока зрители просто могут порадоваться, что живут во времена, когда у любителей футбола есть не одно божество, а целых два. Последними фразами создателей являются предположения о том, чем же будут заниматься Криштиану и Леонель после ухода из большого спорта… Вариантов бесконечное множество, а узнать реальные пути их движения мы сможем после того, как это действительно произойдет, но хочется верить, что их лучшие матчи еще впереди.

Кадр из фильма «Роналдо против Месси»
Кадр из фильма «Роналдо против Месси»

Актуальный и своевременно выходящий, не «Тренером» Козловского единым, проект «Роналду против Месси» - это классный видеоучебник, цифровая версия википедии для тех, кто мечтает о победах, особенно в спорте. Правда, надо заметить, что уж слишком авторы «Роналду против Месси» забираются в дебри терминологии и фамилий, связанных с футболом. Кино отлично собрано и не отпускает публику ни на секунду из семидесяти минут, из которых состоит картина. После его просмотра хочется окунуться в более подробные факты биографии Месси и Роналду, посмотреть художественный фильм про каждого из них и, найдя время, собраться с друзьями и погонять мяч.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 18 мая 2018 года

Расписание и покупка билетов на мультфильм «Роналдо против Месси»

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