Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Cristiano Ronaldo
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Криштиану Роналду
Cristiano Ronaldo
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
5 февраля 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Криштиану Роналду
Родился 5 февраля 1985 года. Мадейра, Португалия.
Развернуть
Фильмография Криштиану Роналду
Роналду против Месси
спорт, документальный
2017, Великобритания
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Криштиану Роналду спродюсирует сериал о футболе и станет героем мультфильма
Не футболом единым – Криштиану Роналду станет одним из продюсеров спортивной драмы, которую покажут на стрим-сервисе Facebook Watch. Сериал расскажет о женской футбольной команде из
Написать
10 мая 2018 15:09
Все новости
Статьи о персоне
Подруга Криштиану Роналду взбудоражила пикантным фото на яхте: «Кажется, она забыла надеть белье»
Общественность осталась в восторге от чувственного фото.
Написать
19 июля 2021 09:38
Из любви к воде: Криштиану Роналду случайно обрушил акции Coca-Cola на 4 миллиарда долларов
Спортсмен всего лишь передвинул бутылку знаменитого напитка.
Написать
16 июня 2021 14:09
Все статьи
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь