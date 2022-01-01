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Лео Месси
Лео Месси
Leo Messi
О персоне
Фильмография
Лео Месси
Leo Messi
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Дата рождения
24 июня 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Рак
Биография Лео Месси
Родился 24 июня 1987 года. Росарио, Аргентина.
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Фильмография Лео Месси
Роналду против Месси
спорт, документальный
2017, Великобритания
6.0
Барса: больше, чем клуб
документальный, спорт
2016, Испания
6.0
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