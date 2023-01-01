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Повелитель ветра
Повелитель ветра, 2023: актеры и роли
Повелитель ветра
2023 / Россия
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Рейтинг IMDb: 5.7
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Повелитель ветра, 2023: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Игорь Волошин
Igor Voloshin
В ролях
Федор Бондарчук
Fyodor Bondarchuk
Анна Михалкова
Anna Mikhalkova
Евгений Ткачук
Андрей Бурковский
Даниил Воробьев
Daniil Vorobyov
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