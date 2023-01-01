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Хердур
Хердур, 2015: актеры и роли
Hördur — Zwischen den Welten
Хердур
2015 / Германия
6.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Хердур, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Экрем Эргюн
Ekrem Ergün
В ролях
Альмила Багрясик
Almila Bağrıaçık
Хильми Сёзер
Hilmi Sözer
Фелицитас Волль
Felicitas Woll
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