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О персоне
Фильмография
Альмила Багрясик
Almila Bağrıaçık
Киноафиша
Персоны
Альмила Багрясик
Альмила Багрясик
Almila Bağrıaçık
Дата рождения
10 июля 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Анкара, Турция
Популярные фильмы
Хердур
(2015)
6.769231
Любовные штучки
(2022)
3.6
Фильмография Альмила Багрясик
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2022
2015
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
3.6
Любовные штучки
Liebesdings
комедия, мелодрама
2022, Германия
6.8
Хердур
Hördur — Zwischen den Welten
драма
2015, Германия
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