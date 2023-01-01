Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чарли и фантастическая четверка"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Пляжные крысы
Пляжные крысы, 2017: актеры и роли
Beach Rats
Пляжные крысы
2017 / США
Трейлер
6.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Пляжные крысы, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Элиза Хиттман
Eliza Hittman
В ролях
Харрис Дикинсон
Harris Dickinson
Мадлен Вайнштейн
Madeline Weinstein
Кейт Ходж
Kate Hodge
Нил Хафф
Neal Huff
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Назад к динозаврам
Отзывы
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
(Не)идеальные роботы
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Турбозавры. Привет, Сирена!
Отзывы
2023, Россия, анимация
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, комедия
Мальдивы подождут
Отзывы
2023, Россия, комедия
Больше, чем люди
Отзывы
2023, США, фантастика, триллер
Related video
Помните цыгана Яшку из «Неуловимых мстителей»? Время не пощадило советского актера
«Какой кошмар»: внешний вид Навки без макияжа и дорогих нарядов вызвал оторопь
Самая татуированная женщина показала себя без рисунков на теле: от фото потеряете дар речи
Вызывает противоречивые чувства: ахнете при виде россиянки с самой большой грудью в стране
Вы этого не знали: 3 факта о балеринах, которые развеют миф об их романтичном образе
Кожа да кости: Эда из сериала «Постучись в мою дверь» перепугала народ (фото)
Ей 13, но ее уже знают миллионы: ахнете, увидев дочь Кузи из «Универа»
Волочкова показала ноги без фотошопа и каблуков: вот как они выглядят в реальной жизни
Блондинка из «Уральских пельменей» пропала в одночасье: вот как живет и выглядит актриса
Девушка без макияжа устроила переполох на конкурсе красоты: судьи потеряли дар речи
На резко состарившуюся Порошину без слез не взглянешь, а ведь ей всего 49 лет (фото)
Полуголая Медведева приняла вызывающую позу, которая свела с ума даже иностранцев (пикантное фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить