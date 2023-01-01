Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чарли и фантастическая четверка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пляжные крысы Пляжные крысы
Киноафиша Фильмы Пляжные крысы Пляжные крысы, 2017: актеры и роли
Beach Rats Пляжные крысы 2017 / США
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Пляжные крысы, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Элиза Хиттман Элиза Хиттман Eliza Hittman
В ролях
Харрис Дикинсон Харрис Дикинсон Harris Dickinson Мадлен Вайнштейн Madeline Weinstein Кейт Ходж Kate Hodge Нил Хафф Нил Хафф Neal Huff
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
(Не)идеальные роботы
(Не)идеальные роботы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Турбозавры. Привет, Сирена!
Турбозавры. Привет, Сирена!
2023, Россия, анимация
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Больше, чем люди
Больше, чем люди
2023, США, фантастика, триллер
Related video
Помните цыгана Яшку из «Неуловимых мстителей»? Время не пощадило советского актера
«Какой кошмар»: внешний вид Навки без макияжа и дорогих нарядов вызвал оторопь
Самая татуированная женщина показала себя без рисунков на теле: от фото потеряете дар речи
Вызывает противоречивые чувства: ахнете при виде россиянки с самой большой грудью в стране
Вы этого не знали: 3 факта о балеринах, которые развеют миф об их романтичном образе
Кожа да кости: Эда из сериала «Постучись в мою дверь» перепугала народ (фото)
Ей 13, но ее уже знают миллионы: ахнете, увидев дочь Кузи из «Универа»
Волочкова показала ноги без фотошопа и каблуков: вот как они выглядят в реальной жизни
Блондинка из «Уральских пельменей» пропала в одночасье: вот как живет и выглядит актриса
Девушка без макияжа устроила переполох на конкурсе красоты: судьи потеряли дар речи
На резко состарившуюся Порошину без слез не взглянешь, а ведь ей всего 49 лет (фото)
Полуголая Медведева приняла вызывающую позу, которая свела с ума даже иностранцев (пикантное фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше