5 Оскаров и 86 % на Rotten Tomatoes: этот фильм Леонардо Ди Каприо пересматривает регулярно, и он ему не надоедает

Многие зрители не поняли этот момент в сериале «Древние»: зачем Элайджа умер вместе с Клаусом, если мог жить дальше

Просто взять и включить сериал нельзя: рассказываем, как смотреть «Клуб Винкс» так, чтобы ничего не упустить

Не только Джон Сноу оказался «с сюрпризом»: в «Игре престолов» был еще один «скрытый» Таргариен — но правду о нем поняли слишком поздно

90+ «свежести» проходняку не ставят: лучшее фэнтези 2024 года в России толком не заметили — без магии и для детей, но зайдет и взрослым

Идеальная замена «Одних из нас» выйдет раньше 3 сезона хита НВО: без Беллы Рэмзи, зато со звездой «Очень странных дел» (и Нисоном)

Слабонервным противопоказано: хоррор «Долгая прогулка» по Кингу не зря ждали 46 лет — пульс зрителей на сеансах бьет рекорды (видео)

Снималась без мужчин, воротила нос от «Унесенных ветром»: Цискаридзе обожает эту актрису-феминистку — сейчас в Голливуде «таких не делают»

По самому скандальному ужастику в истории сняли документалку — и она оказалась еще отвратительнее (хотя казалось, что хуже — некуда)

Пациент скорее мертв: свежий сериал про «Декстера» сперва продлили на 2 сезон, а теперь закрыли без объяснений (мы выяснили причину)